Elodie, caos al concerto: viene ripresa mentre è piegata, scatta la reazione furiosa

Durante il concerto a Messina, Elodie allontana un uomo che la riprende mentre è piegata. La reazione decisa fa il giro del web.

Elodie è un vero vulcano sul palco, ma stavolta la sua furia non è esplosa per lo show: durante il concerto a Messina, nel bel mezzo della sua sensualissima performance di Black Nirvana, dentro una vasca d’acqua e circondata dalle ballerine, qualcosa ha interrotto la magia: uno spettatore ha pensato bene di riprenderla col telefono mentre era piegata. Ma la cantante non ci sta e scatta la reazione.

Elodie vicina a Sanremo con un noto collega: l’indiscrezione

Oltre alla polemica nata durante il concerto di Elodie a Messina, come riportato da Biccy, si parla anche di musica. E a lanciare la bomba è Gabriele Parpiglia: la cantante avrebbe registrato in gran segreto un nuovo brano in coppia con Rkomi, da portare nientemeno che al Festival di Sanremo.

I due non sono certo nuovi alla collaborazione: nel 2021 avevano fatto il botto con La Coda Del Diavolo, hit da oltre 600.000 copie vendute, sei dischi di platino e mesi di permanenza in classifica.

La furia sul palco contro un uomo

Ma tornando al momento incriminato. L’episodio, aggiunge Biccy, è andato in scena nell’area pit, quella zona tra il palco e le transenne che dovrebbe essere accessibile solo a fotografi accreditati, operatori video, tecnici e staff.

L’uomo, invece, ha tirato fuori l’iPhone e ha cercato di immortalare Elodie mentre era chinata per esigenze coreografiche. Lei se ne accorge in un attimo. Prima lo fulmina con lo sguardo.

Poi, senza troppi giri di parole – o meglio, senza dire una parola – lo caccia via con un gesto secco della mano. “Ha fatto benissimo“, scrivono sui social in tanti. Nel frattempo su X si è scatenata la caccia per tentare di identificare il colpevole.