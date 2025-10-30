Sotto i riflettori di Amici a soli 18 anni, dopo una serie di conquiste in alcuni importanti concorsi per artisti emergenti. Scopriamo di più su Noemi Cainero!

Noemi Cainero è una cantante talentuosa e determinata, una morettina tutta pepe e voglia di arrivare. Nel suo percorso, prima del talent show di Maria De Filippi, alcuni importanti traguardi. Nonostante i consensi sempre più numerosi, però, non ha mai perso di vista il suo obiettivo: migliorarsi per diventare un’artista a tutto tondo. Distinguersi è la sua passione, e la voce che ha portato sul palco del programma non ha fatto fatica a imporsi e stregare professori e pubblico. Nel 2025 è stata selezionata tra i partecipanti a Sanremo Giovani. Ecco tutto sul suo conto, dalla carriera alle curiosità!

Noemi Cainero, chi è: biografia e carriera

Noemi Cainero, classe 2000, è nata il 22 febbraio sotto il segno zodiacale dei Pesci. La giovane cantautrice sa quello che vuole e ha uno strumento potente per arrivare dove il suo sogno, quello di sfondare nella musica, la porta per mano. Originaria di Terracina, un viso inconfondibile e un sorriso che conquista, ha stregato tutti sulle note di un’identità vocale assolutamente mozzafiato.

La sua passione per la musica nasce in famiglia. Di lei si sa con certezza che, prima di arrivare sull’ambito palco di Amici, nel 2018, ha saputo guadagnare una fetta di notorietà nei contest musicali in cui si è imposta come artista tra le più interessanti del momento.

Dopo le prime esperienze ad Amici e le collaborazioni con Adriano Pennino, ha proseguito la sua formazione al Saint Louis College of Music.

Vincitrice di AreaSanremo 2021, Noemi ha calcato i palchi di DeeJay On Stage e Sanremo Giovani 2024, distinguendosi come una delle nuove voci più interessanti del panorama cantautorale italiano. Nel 2025 è stata selezionata tra i 24 cantanti di Sanremo Giovani, in vista del Festival di Sanremo 2026.

Noemi Cainero ad Amici

Il percorso che ha portato Noemi Cainero sul palco della trasmissione non è stato semplice. Infatti, l’artista era stata stoppata da un intransigente Rudi Zerbi.

Alex Britti, che ci ha visto decisamente lungo, ha deciso di riammetterla perché affascinato dal suo modo di “raccontare le strofe”. Ha lasciato il segno, nel corso dei casting, con la sua interpretazione di un brano di Adele, When we were young.

La vita privata

Rispetto alla sua vita privata, non emergono informazioni pubbliche sul conto di Noemi Cainero. Quasi certamente, infatti, la giovane cantautrice ha preferito dare più spazio alla sua carriera, senza quindi esporre nulla che abbia a che fare con la sua sfera personale.

Nulla, dunque, emerge dai profili social di Noemi, dove dà spazio unicamente alla musica. Unica piccola curiosità che abbiamo scovato su Facebook: nel 2023 aveva pubblicato delle foto mentre baciava un giovane in divisa, presumibilmente il suo fidanzato, ma non abbiamo altri dettagli in merito.

Le curiosità su Noemi Cainero

– Oltre alla passione per la musica c’è anche quella per la danza. Sarebbe stato il suo maestro, infatti, a convincerla a partecipare al concorso My Voice, dove nel 2017 si è piazzata con un ottimo 4° posto!

– Noemi Cainero adora il mare, ma nel tempo libero non si priva anche di qualche rilassante discesa sugli sci. I selfie? Sono la sua passione!

– Nel 2023 ha incontrato Papa Francesco.

– A Sanremo Giovani 2025 si è presentata semplicemente come Cainero.

– Sul suo profilo Instagram, oltre a tante foto della sua carriera artistica, anche alcune suggestive pose in bianco e nero.