Samira Lui, spuntano le rare foto di coppia: un dettaglio accende il gossip sul matrimonio

Samira Lui e Luigi Punzo appaiono in rare foto di coppia durante un weekend prenatalizio a Roma: un dettaglio negli scatti riaccende i gossip sulle nozze imminenti.

Un weekend prenatalizio che ha attirato l’attenzione dei fan, qualche scatto raro di coppia e un evento mondano che ha fatto da cornice a un momento molto speciale. Samira Lui, volto amatissimo (ma anche super criticato) de La Ruota della Fortuna, e il suo compagno Luigi Punzo sono tornati al centro dei riflettori grazie a una romantica fuga a Roma, tra luci di Natale, nuovi progetti e un’atmosfera che profuma di qualcosa di speciale. La coppia, da sempre riservata, ha scelto questa occasione per mostrarsi insieme, lasciando intuire un periodo particolarmente significativo.

Samira Lui e Luigi Punzo al Christmas Lab

Samira Lui ha preso parte come madrina alla seconda edizione del Christmas Lab organizzato dall’event and wedding planner Erika Morgera insieme al compagno Riccardo Ruchetta. Un appuntamento che richiama volti noti e appassionati di décor natalizio, e che quest’anno ha visto proprio Samira cimentarsi nella realizzazione di allestimenti e piccoli cadeaux festivi.

La showgirl, ex concorrente del Grande Fratello 2023, ha partecipato con grande entusiasmo coinvolgendo anche il suo fidanzato Luigi Punzo, che l’ha accompagnata in questo fine settimana all’insegna della creatività. I due, che vivono a Milano, sono apparsi affiatati e sorridenti nella splendida cornice di Villa Dino sull’Appia Antica, immortalati mentre decorano biscotti personalizzati e posano “vicini, vicini” accanto all’Albero di Natale, come si nota nelle foto pubblicate da Gossip.it.

Samira Lui e l’amore per Luigi Punzo

Oltre agli scatti, a catturare l’attenzione sono state le parole di Samira Lui, che in passato aveva già raccontato come è nato l’amore con Luigi Punzo: “Ci siamo conosciuti a Formentera: io ero in vacanza, lui organizzava eventi”, aveva dichiarato a Oggi. Una storia iniziata all’improvviso e diventata subito seria: “E’ stato un colpo di fulmine: era giugno, sarei dovuta rimanere una settimana, sono rimasta lì tutta l’estate. E’ un ragazzo d’oro, mi fa sentire amata, mi fa ridere. Tra di noi c’è rispetto, mai gelosia né possessività. La persona che sposerò penso di averla trovata, anzi ne sono sicura”.

Secondo quanto svelato dal settimanale Diva e Donna, Samira e Luigi – insieme da sette anni – sarebbero pronti a dire “sì” molto presto. La data non è ancora stata resa pubblica, ma il weekend prenatalizio romano e le nuove apparizioni di coppia all’evento della nota wedding planner sembrano indicare che il grande passo sia sempre più vicino. Una promessa d’amore che profuma già di fiori d’arancio.