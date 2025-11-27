“Accomodante, perfetta per un certo tipo di tv”: parole al veleno su Samira Lui

Beatrice Luzzi torna a parlare di televisione e lancia una frecciatina a Samira Lui: la frase su “quel tipo di tv” e il retroscena sul GF che sta facendo discutere.

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello, sia come concorrente che come opinionista, Beatrice Luzzi si è presa una pausa dai riflettori, dedicandosi al teatro, alla scrittura e a una quotidianità più libera dalle dinamiche televisive. Ciò non l’ha però allontanata del tutto dal dibattito sul mondo dello spettacolo. Anzi: nella sua nuova intervista, l’ex protagonista del GF torna a parlare di tv, di rapporti cambiati e di scelte professionali che oggi rifarebbe solo a una condizione precisa. E tra un chiarimento e una riflessione, emerge anche una frecciatina su Samira Lui…

Beatrice Luzzi e la pausa dalla tv

Nel coro dell’intervista a Fanpage.it, Beatrice Luzzi racconta il suo allontanamento dal piccolo schermo, definendo l’ultima stagione un momento utile per “ritrovare propulsione creativa”. Dalla pubblicazione del suo libro Una famiglia a due piazze al nuovo spettacolo contro il bullismo, l’attrice e opinionista parla di scelte ponderate e di un percorso personale che ha messo in secondo piano un “certo tipo di tv” che non sente più vicino.

Parlando del suo posto al GF, Beatrice non le manda a dire ad Alfonso Signorini e alla sua collega: “Tornerei solo a una condizione: che mi lasciassero più spazio, perché sono stata schiacciata da lui e da Cesara”. Luzzi, non a caso, dice di essere stata presentata come “il terzo incomodo”.

Beatrice Luzzi – www.donnaglamour.it

La frecciatina sulla tv di Samira Lui

Ma l’intervista entra presto nel vivo quando si tocca l’argomento Samira Lui, con cui ai tempi del GF non erano mancati attriti proprio con Beatrice Luzzi. Oggi Samira è uno dei volti televisivi più in ascesa, tra La Ruota della Fortuna e le voci su possibili nuovi progetti, compreso Sanremo.

Beatrice, incalzata sulle ragioni del successo della collega, mantiene un tono controllato… ma non troppo: “È una donna esteticamente molto bella e accomodante, è difficile che lasci uscire la parte più pungente di sé. Nei miei confronti l’ha fatta uscire. Credo che per un certo tipo di televisione sia perfetta”, dice, lasciando intendere molto più di quanto esplicitato.

Quando le chiedono se l’abbia vista alla Ruota, risponde: “Non l’ho mai vista. Mi è capitato mentre facevo zapping”. Una risposta che, nella sua apparente neutralità, sa di ulteriore frecciatina calibrata.