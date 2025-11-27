Lutto nel mondo social: influencer muore a 30 anni dopo una folle sfida da 10.000 calorie al giorno. Un esperimento diventato tragedia.

Dopo l’addio a Ornella Vanoni, un altro lutto colpisce questa volta mondo degli influencer. Dmitry Nuyanzin, noto personal trainer e influencer russo, è morto improvvisamente a soli 30 anni. Il giovane coach aveva intrapreso una sfida alimentare estrema, consumando junk food per settimane con l’intento di aumentare di peso e poi perdere tutto in modo spettacolare. Una “sfida” che si è concluso in tragedia.

Una dieta estrema per motivare i suoi followers

Il coach e influencer russo aveva deciso di lanciarsi in una sfida che consisteva nel consumare oltre 10.000 calorie al giorno per diverse settimane. Dmitry Nuyanzin, originario della città di Orenburg, voleva mostrare pubblicamente un aumento di peso di almeno 25 chili, per poi perdere tutto e dimostrare l’efficacia del suo programma.

“A colazione mangio un piatto di pasticcini e mezza torta. A pranzo, di solito mangio 800 grammi [quasi 2 libbre] di ravioli con maionese“, aveva raccontato. “Durante il giorno, a volte mangio delle patatine, e a cena mangio un hamburger e due pizzette, al bar o con consegna a domicilio“.

Nell’ultimo post su Instagram del 18 novembre, si mostrava mentre mangiava patatine Lays, dicendo di pesare ormai 105 chili, con un aumento di almeno 13 kg in un mese.

Il decesso dell’influencer e le reazioni sui social

Il giorno prima della sua morte, Dmitry Nuyanzin aveva annullato tutti gli allenamenti, dicendo agli amici di sentirsi male e di voler andare dal medico. Nella notte, però, il suo cuore ha ceduto mentre dormiva. Secondo quanto riportato da People, è morto nel sonno a causa di un arresto cardiaco.

La notizia ha scosso profondamente la sua community e moltissimi utenti hanno lasciato messaggi di cordoglio. “È meglio dimostrare certe teorie non nella pratica. Riposa in pace“. ha scritto un follower. C’è anche chi lo ha ricordato con affetto: “Un ottimo allenatore, un meraviglioso mentore e una brava persona. La notizia è stata scioccante. Condoglianze alla famiglia“.