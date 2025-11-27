Martina Colombari, le “prove” che la smascherano: la replica tagliente di Patrizia Mirigliani dopo Belve

Patrizia Mirigliani risponde a Martaina Colombari dopo le parole su Miss Italia a Belve e pubblica le “prove” che la smentiscono: ecco cosa è successo davvero tra le due.

Da ore il web è in fermento per un nuovo botta e risposta che coinvolge Martina Colombari e Patrizia Mirigliani, figure simbolo del mondo di Miss Italia. Tutto nasce da alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex Miss a Belve, parole che hanno immediatamente acceso la reazione della figlia del patron dello storico concorso. Tono deluso, messaggio diretto e un video che ha fatto il giro dei social: l’episodio è diventato rapidamente un caso mediatico, anche perché tira in ballo il tema del valore e del ruolo attuale dei concorsi di bellezza. Ma cosa aveva detto Martina Colombari? E perché Patrizia Mirigliani ha deciso di intervenire così duramente?

Martina Colombari e le sue parole a Belve

Il nodo della questione nasce dall’intervista a Francesca Fagnani andata in onda il 25 novembre. Alla domanda se Miss Italia possa avere oggi un senso, Martina Colombari ha risposto senza esitazioni: “Mi spiace dirlo ma no”.

Un netto cambio di prospettiva rispetto alle parole pronunciate appena un anno prima, quando era stata addirittura nominata presidente della giuria del concorso. E proprio questa discrepanza ha spinto Patrizia Mirigliani a intervenire pubblicamente, mostrando il video per “ricordare” quanto detto in passato dall’ex Miss.

Successivamente ha pubblicato anche un post che smentisce Colombari, nel quale l’account di Miss Italia ha commentato: “La coerenza, la riconoscenza e il rispetto che viene meno a distanza di un anno dalla presenza in Giuria di Miss Italia, destano delusione e amarezza!”.

La risposta di Patrizia Mirigliani

La prima a prendere la parola è stata proprio Patrizia Mirigliani, che su Instagram ha affidato alle sue Stories una replica tanto pacata quanto tagliente. “Cara Martina, che dispiacere le tue parole di ieri sera a Belve”, esordisce nel messaggio rivolto all’ex Miss Italia. Una delusione resa ancora più evidente dalla frase successiva: “Solamente un anno fa eri presidente di giuria di una Miss Italia che per te non ha più senso”.

A sostegno delle sue parole, Mirigliani pubblica un video dello scorso anno: un filmato in cui Martina Colombari, accanto alla stessa Patrizia, dichiarava con convinzione tutt’altra opinione. “Sono felice di tornare a Miss Italia perché l’ho sempre portata nel cuore. Non è piaggeria ma verità, ho sempre detto che la mia carriera è nata da questo percorso di bellezza”, affermava allora.

E non è tutto. In quel filmato l’ex Miss insisteva anche sul valore del concorso: “Io ho sempre fatto della bellezza un valore aggiunto e odio il pregiudizio verso la bellezza… il bello è pieno di sostanza e noi possiamo testimoniarlo”.