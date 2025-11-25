“Mi ha costretta a curarmi, non stavo bene”: il dramma di Martina Colombari raccontato a Belve

Martina Colombari si racconta a Belve: dolore per il figlio Achille e il sostegno del marito Achille Costacurta che “le ha salvato la vita”.

Martina Colombari è stata protagonista di una delle puntate di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Raidue. Durante l’intervista, la modella e attrice ha affrontato temi delicati legati alla sua vita privata, tra cui le difficoltà vissute con il figlio Achille e il ruolo fondamentale del marito Alessandro Costacurta. “Un anno fa è stato lui a costringermi a farmi curare, non stavo bene. Lui mi ha salvata“, rivela.

Martina Colombari e la sofferenza per il figlio Achille

Uno dei momenti più toccanti dell’intervista a Belve è stato quello in cui Martina Colombari ha parlato delle difficoltà del figlio Achille. Alla domanda se tutto ciò l’avesse allontanata o avvicinata al marito, la risposta è arrivata senza esitazioni: “Ci ha rafforzato come coppia e come famiglia. Se si ammala un familiare si ammala tutta la famiglia“.

La modella ha sottolineato di non considerarsi un’eroina, ma una madre che ha semplicemente cercato di proteggere suo figlio: “Non sono una super mamma. Sono una mamma che ha agito con il cuore, che ha chiesto aiuto. Si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio, anche con scelte dolorose“.

Con estrema lucidità, ha fatto un parallelo forte ma efficace per spiegare la necessità di affidarsi agli esperti: “Se tu hai un figlio con un tumore gli fai fare la chemioterapia e se hai un figlio che ha degli episodi psicotici o un suo malessere e non sai come poterlo aiutare, devi farlo fare a chi ne è competente“.

“Non stavo bene. Lui mi ha salvata”: la rivelazione su Alessandro Costacurta

Il marito, l’ex calciatore Alessandro Costacurta, ha avuto un ruolo fondamentale in uno dei momenti più difficili per Martina Colombari. La stessa modella ha rivelato con emozione: “Un anno fa è stato lui a costringermi a farmi curare, non stavo bene. Lui mi ha salvata“.

Un gesto d’amore che lei non dimentica, tanto che Francesca Fagnani le ricorda le parole dell’ex difensore: “Ha detto che lei è stata un gigante“. Alla domanda “Ha tutto per essere felice o le manca qualcosa?“, visibilmente scossa, ha preferito non rispondere, lasciando che le sue lacrime parlassero da sole.