Chiara Ferragni, la Procura chiede un anno e otto mesi: la reazione dell’ex Fedez sui social

La Procura chiede una condanna per Chiara Ferragni di un anno e otto mesi: la reazione dell’ex marito Fedez sui social.

Nuova giornata in tribunale per Chiara Ferragni. La nota imprenditrice digitale è al centro del processo noto come “Pandoro Gate“, che la vede imputata per truffa aggravata insieme ad altri soggetti. La Procura di Milano ha formalizzato le richieste di condanna, mentre sui social, arriva la “reazione” dell’ex marito Fedez.

Chiesta la condanna per Chiara Ferragni nel caso Pandoro Gate

Chiara Ferragni è coinvolta in un processo per truffa aggravata relativo alla promozione dei pandori Balocco e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Secondo l’accusa, tra il 2021 e il 2022, avrebbe condotto campagne pubblicitarie ingannevoli, facendo intendere che una parte del ricavato delle vendite sarebbe stata devoluta in beneficenza. La Procura di Milano ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi di carcere per l’influencer 38enne.

Insieme a lei, sono imputati anche Fabio Maria Damato, ex collaboratore e braccio destro della Ferragni, per il quale è stata chiesta la stessa pena, e Francesco Cannillo, presidente del gruppo Dolci Preziosi, per il quale la richiesta è di un anno.

Tra gli imputati inizialmente figurava anche Alessandra Balocco, presidente e amministratrice delegata dell’omonima azienda, deceduta lo scorso agosto.

La reazione dell’ex marito Fedez sui social

Mentre Chiara Ferragni affronta le fasi cruciali del processo, Fedez, suo ex marito, ha scelto di pubblicare una Instagram stories che sembra rappresentare una presa di distanza dalla vicenda.

Il rapper ha condiviso un momento di quotidianità in cui accarezza il suo cane Silvio. Nessuna parola, nessun commento sul procedimento giudiziario, ma un’immagine che potrebbe suggerire una volontà di non esporsi pubblicamente sulla questione.

Nel frattempo, l’imprenditrice digitale intercettata dalle telecamere de La Volta Buona fuori dal tribunale milanese, ha dichiarato: “Sono fiduciosa, non posso dire di più, non posso aggiungere altro“.