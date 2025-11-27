Federica Pellegrini, l’incidente in gravidanza: il retroscena drammatico rimasto segreto

Federica Pellegrini e la paura vissuta in gravidanza: il retroscena drammatico rimasto nascosto fino a oggi e raccontato nel suo libro da Matteo Giunta.

Quando si parla di Federica Pellegrini, il pensiero corre subito ai trionfi in vasca, alla determinazione e al carattere inflessibile che l’hanno resa un’icona dello sport italiano. Eppure, dietro l’immagine della “Divina”, esiste anche una dimensione più fragile, intima e profondamente umana, che lei stessa – insieme al marito Matteo Giunta – ha scelto di condividere nel libro In un tempo solo nostro. Tra le pagine emerge un episodio che la coppia non aveva mai raccontato pubblicamente: un momento di paura vissuto durante la gravidanza della loro piccola Matilde.

Caduta improvvisa per Federica Pellegrini

A ricostruire quel giorno è proprio Matteo Giunta, che nel libro e nelle recenti anticipazioni parla di un incidente avvenuto mentre Federica Pellegrini era alle prese con un semplice cambio di stagione. La nuotatrice si trovava accanto alla madre, Cinzia, che le reggeva la scala mentre spostava alcuni vestiti nell’armadio.

Poi, all’improvviso, l’imprevisto: il piede le si incastrò facendole perdere l’equilibrio, scrive Giunta. La campionessa è caduta all’indietro, scivolando di schiena nel tentativo istintivo di proteggere la pancia. Un gesto che l’ha portata a sbattere violentemente la testa.

La paura è stata immediata e fortissima: Federica si mise a piangere, racconta ancora il marito, ricordando che fortunatamente la madre era lì, pronta a soccorrerla. In quei momenti, la preoccupazione per il benessere della bambina è stata totale.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta – www.donnaglamour.it

Il gesto per proteggere Matilde e la verità svelata oggi

Il dettaglio più toccante è proprio quel movimento istintivo con cui Federica Pellegrini, senza pensarci, ha protetto la piccola Matilde. Giunta, ricorda oggi come la moglie abbia preferito ferirsi alla testa pur di non mettere a rischio la gravidanza.

Una paura grande, che la Divina ha però cercato subito di minimizzare, rivela Giunta, sottolineando quanto il suo orgoglio l’abbia spinta a non cedere al panico. Solo col tempo – e con la maternità ormai vissuta – Federica ha imparato ad accogliere anche la propria fragilità.

Oggi, la coppia può raccontare l’episodio con serenità, sapendo che tutto è andato per il meglio. Federica, Matteo, la piccola Matilde e i loro cagnolini sono una famiglia in crescita, piena d’amore e di quotidianità condivise.