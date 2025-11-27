Anna Pepe, serata da incubo: spray al peperoncino durante il live, fan in fuga. Il video

Panico al concerto di Anna Pepe all’Unipol Arena: spray urticante, malori, fan in fuga e evento sospeso. Ecco cosa è davvero accaduto e il video circolato online.

Una serata attesa da settimane, un pubblico giovanissimo e un clima di entusiasmo crescente: il concerto di Anna Pepe all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno sembrava destinato a scorrere senza intoppi. E invece, nel giro di pochi secondi, l’atmosfera si è ribaltata completamente, costringendo la cantante a interrompere la performance e i presenti a fare i conti con momenti di confusione e paura. Le testimonianze dei fan raccontano una scena concitata che ha lasciato molti senza parole. Ma cosa ha davvero scatenato il caos?

Il momento di panico durante il concerto

Tutto è accaduto mercoledì 26 novembre, quando, nel pieno del concerto di Anna Pepe, qualcuno tra il pubblico avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino. In pochi istanti la situazione è degenerata: bruciore agli occhi, difficoltà respiratorie e una fuga improvvisa hanno trasformato la platea in un fiume in movimento verso le uscite.

È stata la stessa artista a fermarsi, interrompendo il brano che stava eseguendo per chiedere cosa stesse accadendo: si è accorta, infatti, che qualcosa non stava andando come dovuto. Nel frattempo diverse persone si allontanavano dalla zona interessata dallo spray, mentre altre cercavano di uscire dal palazzetto ormai saturo.

Momenti di panico alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nel bolognese. Durante il concerto di Anna Pepe, cantante amatissima dai giovanissimi che avevano riempito il palazzetto, qualcuno in platea ha improvvisamente spruzzato spray al peperoncino.#annapepe #bologna pic.twitter.com/uoy42KB8S4 — Repubblica (@repubblica) November 27, 2025

Fortunatamente, nonostante il panico iniziale, l’evacuazione non ha presentato criticità. Alcuni spettatori hanno riportato lievi malori e principi di intossicazione: una persona è stata portata fuori in barella e soccorsa direttamente sul posto, ma senza conseguenze gravi.

Anna Pepe e il ritorno sul palco

Dopo alcuni minuti di stop, Anna Pepe ha comunque deciso di tornare sul palco, cercando di riportare un clima di normalità. Ha cantato ancora qualche brano, ma ha percepito chiaramente che l’atmosfera non era più quella di inizio serata. Per i fan rimasti all’interno dell’Arena è stata distribuita anche una bottiglietta d’acqua, nel tentativo di rassicurare e ristorare chi aveva vissuto lo spavento.

Il concerto è stato chiuso definitivamente intorno alle 23. Tra il pubblico erano presenti anche molti minorenni accompagnati dai genitori: diversi di loro hanno lamentato l’assenza di controlli adeguati agli ingressi. Un dettaglio che, dopo quanto accaduto, è diventato oggetto di polemica.