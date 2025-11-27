Stefano De Martino, weekend di fuoco con l’ex ma qualcosa non va: l’indiscrezione

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio di nuovo vicini: un weekend di fuoco riaccende il gossip, ma spunta il retroscena che riguarda lei.

Tornano ad accendersi i riflettori su una delle coppie più enigmatiche e ricorrenti del gossip italiano: Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Dopo mesi di silenzi, cambi di rotta sentimentali e nuove frequentazioni – da parte del conduttore già concluse -, alcuni indizi stanno alimentando il sospetto che tra i due la complicità non si sia mai davvero spenta. A far discutere è soprattutto un retroscena che arriva da Milano e che avrebbe già agitato fan, addetti ai lavori e – soprattutto – le persone vicine alla coppia. Ma cosa c’è davvero dietro queste nuove voci?

Il ritorno di fiamma che incendia il gossip

Secondo quanto riportato dal magazine Oggi, Stefano De Martino avrebbe trascorso con Gilda Ambrosio un vero e proprio “weekend di fuoco”. La fonte parla infatti di due notti e due giorni consecutivi nella casa milanese della stilista.

Una situazione che, secondo le ricostruzioni, si sarebbe verificata poco dopo la fine della relazione di De Martino con Caroline Tronelli, la giovane con cui il conduttore aveva condiviso l’estate e che sarebbe entrata in crisi dopo la diffusione di alcuni loro video privati.

A chiarire ulteriormente la dinamica ci ha pensato il giornalista Alberto Dandolo, che firma l’indiscrezione: “Non si può dire che Stefano sia tornato con Gilda, per il semplice fatto che lei non è mai uscita dalla sua vita”, si legge nel servizio. Una frase che lascia intuire come il legame tra i due non si sia mai del tutto interrotto.

Stefano De Martino, parlano gli amici

Se Stefano De Martino sembra godersi la sua ritrovata libertà, i beninformati raccontano un lato più fragile della situazione. Sempre secondo Dandolo, gli amici della stilista confermerebbero che “Gilda ne soffre, perché vorrebbe scrollarsi di dosso l’ambiguo ruolo di amica speciale”.

La coppia, inoltre, non avrebbe fatto nulla per nascondere la nuova intesa: i due sono stati avvistati insieme anche in alcuni locali milanesi, a conferma di un legame tutt’altro che sopito. Ma il vero punto fermo nella vita di Stefano resta un altro: suo figlio Santiago, nato dal matrimonio con Belen Rodriguez. È con lui che il conduttore continua a trascorrere i momenti più intimi, ritagliandosi weekend padre-figlio ogni volta che può.