Federica Pellegrini, come sta la figlia Matilde dopo il ricovero: gli aggiornamenti

Federica Pellegrini aggiorna i fan dopo il ricovero della figlia Matilde: cosa è successo e come sta davvero la piccola dopo la grande paura.

Negli ultimi giorni, l’ex nuotatrice Federica Pellegrini ha vissuto momenti di grande paura, in seguito alle condizioni di salute della piccola Matilde. La campionessa ha condiviso solo in parte ciò che stava accadendo, mentre tra i follower cresceva la preoccupazione per la piccola figlia. Ora, dopo ore di apprensione e un ricovero che ha inevitabilmente stravolto la quotidianità della famiglia, l’ex nuotatrice è tornata sui social con aggiornamenti che fanno tirare un sospiro di sollievo.

La paura e il ricovero della figlia Matilde

Il momento più delicato, Federica Pellegrini lo aveva condiviso già nei giorni precedenti, raccontando la corsa in ospedale e il terrore vissuto insieme al marito Matteo Giunta, rientrato d’urgenza dalla Polonia. Matilde, infatti, era stata portata al pronto soccorso dopo una violenta crisi febbrile accompagnata da convulsioni, episodio che – come ha spiegato la stessa campionessa – non era nuovo.

In un post dettagliato, Pellegrini aveva descritto attimi di panico che nessun genitore vorrebbe affrontare: “Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava”, aveva scritto, ripercorrendo quei secondi interminabili in cui lei e la madre hanno provato a riportare la piccola alla normalità.

“L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (anche se mi è sembrata una vita) con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura”, ha aggiunto, spiegando poi il ruolo fondamentale della nonna: “Mia mamma le ha cantato tutte le canzoncine che sapeva in direzione dell’ospedale per tenerla sveglia”.

Gli aggiornamenti di Federica Pellegrini

Con grande delicatezza, Federica Pellegrini ha scelto di parlare direttamente ai suoi follower, spiegando cosa stava accadendo. Nelle scorse ore, infatti, la Divina ha pubblicato una storia su Instagram accanto all’albero di Natale di casa, ringraziando i fan per l’affetto ricevuto.

Successivamente, l’ex atleta ha rassicurato tutti sullo stato di salute della bambina, che il 3 gennaio compirà due anni: “Siamo a casina e Matilde sta molto meglio”. Ora, dopo i primi controlli e il rientro a casa, la famiglia attende i prossimi accertamenti, nella speranza che episodi simili non si ripetano più.