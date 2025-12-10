Le gemelle Kessler sono state sepolte in una cerimonia segreta e senza pubblico. Ecco cosa è emerso sulle loro ultime volontà e sulla scelta di riposare accanto alla madre Elsa.

Le ultime volontà delle gemelle Kessler stanno facendo discutere, soprattutto alla luce delle modalità scelte per il loro addio. Una decisione intima, profondamente simbolica e coerente con il percorso di vita delle due icone dello spettacolo, che hanno condiviso tutto fin dall’infanzia. Dopo quelli sul testamento, ora emergono nuovi dettagli su come si sia svolto l’ultimo saluto di Alice ed Ellen, tra riserbo assoluto, richieste precise e una volontà che, alla fine, ha trovato pieno compimento.

Il desiderio espresso anni fa

Nel corso degli anni, Alice ed Ellen Kessler avevano più volte accennato alla volontà di mantenere indissolubile il loro legame anche dopo la morte. Già nell’aprile 2024, Ellen aveva rivelato che questo desiderio era stato messo per iscritto: “Avevamo deciso tutto. Le urne devono riposare insieme a quella di nostra madre”, aveva spiegato, anticipando così ciò che sarebbe accaduto.

Le due artiste, morte insieme all’età di 89 anni tramite suicidio assistito, avevano scelto consapevolmente di lasciare questo mondo nello stesso momento, evitando che una potesse sopravvivere all’altra. Il loro rapporto, professionale e personale, era stato per decenni un simbolo di complicità, equilibrio e forza reciproca. Anche la decisione di rinunciare al matrimonio e a eventuali figli nasceva da una storia familiare complessa, segnata da un padre descritto come “non buono”.

Un primo piano delle Gemelle Kessler al Circus Roncalli – www.donnaglamour.it

Gemelle Kessler e i funerali segreti

Il momento più delicato della vicenda riguarda però le modalità dell’ultimo saluto. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, le gemelle Kessler sono state sepolte in una cerimonia totalmente privata, senza pubblico e senza alcun annuncio ufficiale, proprio come avevano richiesto.

Le urne di Alice ed Ellen sono state tumulate nel cimitero di Grunwald, vicino a Monaco di Baviera, una accanto all’altra e accanto alla madre Elsa, rispettando alla lettera il loro testamento. Una scelta profondamente simbolica: ricongiungersi con la donna che avevano sempre protetto e dalla quale si erano sentite comprese, lasciando fuori dalla loro memoria eterna il padre che aveva segnato duramente la vita familiare.