Un volto storico di “Non è la Rai” si mostra dopo un intervento di chirurgia estetica e sorprende con uno sfogo pungente: ecco le sue parole.

Mentre Jasmine Carrisi ha ammesso pubblicamente di aver esagerato con la chirurgia, un altro volto molto noto del piccolo schermo ha deciso di ricorrere a un ritocco per rinfrescare il proprio sguardo. Si tratta del volto storico di Non è la Rai, che ha scelto di condividere con i fan il risultato della sua recente blefaroplastica, mostrando il post operatorio e sfongandosi con i suoi fan.

Ritocchino per un volto storico di “Non è la Rai”: il post operatorio

Nel pomeriggio di ieri, Ilaria Galassi si è mostrata sui social dallo studio del chirurgo Andrea Bitonti, con i punti di sutura ancora visibili sulle palpebre. “Sono venuta qui da Andrea Bitonti a togliermi i punti“, ha raccontato la showgirl.

Poco dopo, si è mostrata senza punti in una nuova storia su Instagram, spiegando con entusiasmo: “Sono molto molto felice del lavoro che mi ha fatto Andrea Bitonti, che è un chirurgo plastico meraviglioso“. L’ex gieffina ha voluto evidenziare anche la serietà del medico: “Lui, oltre a operare a Roma, opera anche in Calabria, e il suo studio è in via del Babuino, grandissima professionalità, serietà e pulizia“.

Lo sfogo dopo l’intervento di chirurgia estetica

Una volta tornata a casa, Ilaria Galassi ha registrato un nuovo video in cui ha continuato a parlare dell’intervento: “In giro è pieno di schifo, ma uno schifo totale, falsità totale, finzione totale, apparire per quello che uno non è, quindi la coerenza, ragazzi, non c’è“. Non è chiaro a chi fossero rivolte quest’ultime parole.

Il video pubblicato sui social si è concluso con un messaggio affettuoso da parte del volto storico di “Non è la Rai” al medico che l’ha operata: “Comunque ringrazio ancora Andrea Bitonti, ti voglio bene“.