Totti, la scommessa folle da una cifra assurda: il retroscena mai raccontato prima

Lìex portiere Doni rivela un aneddoto mai raccontato su Francesco Totti: la scommessa da mille euro con un cameriere e il tuffo in piscina in mutande. Un retroscena sorprendente sul Pupone.

Un episodio inedito, raccontato solo ora, riporta al centro dell’attenzione il lato più imprevedibile e scherzoso di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, abituato da sempre a convivere sotto i riflettori anche per la sua sfera privata, torna protagonista grazie a un aneddoto che arriva direttamente da chi ha condiviso con lui gli anni d’oro in giallorosso. Una storia che mescola ironia, follia e quel carisma spontaneo che ha sempre contraddistinto il Pupone, e che oggi fa sorridere tifosi e curiosi.

Il momento delicato: le grane legali e l’attesa della decisione

Francesco Totti attualmente sta vivendo un momento personale complesso, segnato dalle vicende giudiziarie legate alla separazione da Ilary Blasi. L’ex calciatore è infatti in attesa della decisione del giudice sull’accusa di abbandono di minore mossa dall’ex moglie. Il gip di Roma si è riservato di decidere sulla richiesta di archiviazione presentata dalla procura.

In questo contesto, però, emerge oggi un aneddoto divertente sul suo conto. Un contrasto netto: da un lato il Totti scanzonato, protagonista di scene da film; dall’altro la realtà più dura e pesante dei tribunali. Eppure, come sempre nella sua storia, pubblico e privato finiscono per intrecciarsi, mantenendo vivo l’interesse sulla sua figura.

Francesco Totti

L’aneddoto inedito su Francesco Totti

A svelare tutto è Alexander Doni, ex portiere brasiliano della Roma, che in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha tracciato un ritratto inatteso del campione: “Francesco era un fenomeno, in campo e fuori. Era sufficiente uno sguardo per infonderci sicurezza. È un brasiliano mancato, ha colpi che ho visto fare solo a Ronaldinho e Kakà, con cui ho giocato in nazionale”.

Poi il portiere va oltre il terreno di gioco e racconta la vera sorpresa: la vita fuori dallo stadio, dove Francesco Totti sapeva far divertire tutti. “Uscivamo ed era uno show continuo”, spiega. Quindi racconta un episodio inedito: “Una sera offrì mille euro a un cameriere per passare vicino ai tavoli, saltare in piscina in mutande e urlare come Tarzan battendosi il petto. Ancora mi viene da ridere se ci penso”.