L’assenza dell’albero di Natale a La Volta Buona fa discutere il pubblico. Caterina Balivo risponde ai fan, ma poi è costretta a chiarire: ecco cosa è successo davvero in studio.

Negli ultimi giorni, attorno allo studio di La Volta Buona si è sollevata una curiosità diventata rapidamente oggetto di discussione sui social. A poche settimane dal Natale, mentre gran parte dei programmi televisivi si è riempita di luci, alberi e decorazioni, il salotto guidato da Caterina Balivo è rimasto sorprendentemente spoglio. Nessun albero, nessuna ghirlanda, nessun segno delle feste imminenti. Una scelta che ha insospettito gli spettatori, spingendoli a chiedere spiegazioni direttamente alla conduttrice. E la risposta arrivata online ha fatto ancora più rumore della mancanza di addobbi.

La domanda dei fan e la prima risposta di Caterina Balivo

Tutto è partito da un semplice commento pubblicato su X da parte di un utente colpito dall’assenza di atmosfera natalizia nello studio: “Quest’anno nello studio di La Volta Buona non è entrato ancora il Natale? Niente albero e decorazioni come da tradizione? Perché non c’è l’albero?”.

Una domanda leggera, che però ha trovato una replica destinata ad accendere il dibattito. Caterina Balivo, infatti, ha risposto senza giri di parole: “Perché non ci sono i soldi, così mi è stato detto dal capo autore”.

Una frase che ha immediatamente scatenato reazioni, commenti ironici, critiche e anche dubbi sull’effettiva situazione del programma. Possibile che un grande show del daytime Rai non abbia budget neppure per un albero di Natale?

La precisazione della conduttrice e il dubbio che resta

Tra polemiche e incredulità, la conduttrice Caterina Balivo è tornata sull’argomento per placare le reazioni, spiegando che la sua era solo una battuta: “Non si possono fare battute!”. Eppure, nonostante il chiarimento, la questione non si è del tutto chiusa. In molti si chiedono se quel “non ci sono soldi” fosse davvero un commento ironico o se, al contrario, rappresentasse una velata frecciatina verso l’azienda, soprattutto considerando che altri programmi Rai sono stati addobbati con grande cura per le feste.

Il dubbio, oggi, rimane sospeso: semplice humour o una piccola verità sfuggita nella spontaneità di un post? Quel che è certo è che l’assenza dell’albero a La Volta Buona è diventata uno dei casi più discussi del Natale televisivo 2025.



