Gaffe in diretta per Caterina Balivo a La Volta Buona: una domanda inaspettata scatena l’imbarazzo e diventa virale. Ecco il video.

Durante l’ultima puntata de La Volta Buona, programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, non sono mancati i fuori programma. Ospiti in studio le sorelle Incorvaia, due volti noti del mondo dello spettacolo. Mentre Clizia Incorvaia ha sconvolto tutti con il riferimento a una crisi con Paolo Ciavarro, ciò che ha davvero fatto sorridere il pubblico è stata una gaffe inaspettata della conduttrice.

Clizia e Micol Incorvaia a “La Volta Buona”: una battuta che diventa equivoco

Tutto è iniziato quando Micol Incorvaia ha raccontato un episodio curioso riguardo il suo rapporto con la sorella Clizia. Dopo un’incomprensione su WhatsApp, le due si erano bloccate a vicenda, fino a ritrovarsi dopo tre mesi al compleanno del padre: “Bloccate per tre mesi, ci siamo incontrate al compleanno di mio padre a Lampedusa, ricordi?“.

La gaffe di Caterina Balivo in diretta

A quel punto, la conduttrice Caterina Balivo, interpretando letteralmente le parole di Micol Incorvaia, ha chiesto seria: “Solo tuo padre perché avete due papà differenti?“. Una domanda che ha colto tutti di sorpresa, scatenando le risate delle sorelle: “No, no… stesso padre. Detto così per dire“.

Resasi conto del fraintendimento, la conduttrice è scoppiata a ridere assieme alle sue ospiti e ha spiegato l’origine del dubbio: “Non era una battuta. Hanno 13 anni di differenza, allora ho pensato che forse… un’altra famiglia“.

Clizia Incorvaia, con la sua consueta ironia, ha chiuso il siparietto con una battuta: “No, no. Loro si davano da fare con l’amore“. La gaffe a La Volta Buona, diventata subito uno dei momenti più divertenti della puntata, ha confermato ancora una volta quanto l’imprevedibilità della diretta possa regalare risate autentiche.

Ecco, a seguire, il video della gaffe pubblicato sui social: