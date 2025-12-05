Gerry Scotti si commuove a La Ruota della Fortuna per una dolce sorpresa. Emozione sincera in studio durante la diretta su Canale 5.

Continua il successo di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, il game show che ha riportato in prima serata su Canale 5 uno dei volti più amati della televisione italiana. Ma questa volta, a rubare la scena non sono stati solo i concorrenti o la ruota, bensì un momento di rara emozione vissuto in diretta dal conduttore stesso. Durante la puntata, infatti, ha ricevuto una dolce sorpresa…

Gerry Scotti e l’emozione per la sorpresa del figlio in diretta

Con accanto la collega Samira Lui, il conduttore ha rivolto uno sguardo al pubblico e ha annunciato con voce carica di emozione: “Oggi cercherò di non essere troppo emozionato perché è venuto a vedermi addirittura seduto in prima fila mio figlio Edoardo, che è attento telespettatore“.

Le telecamere hanno prontamente inquadrato Edoardo, sorridente, mentre salutava il padre con discrezione ma visibile affetto. La spontaneità del momento ha colpito il pubblico, mostrando un Gerry Scotti autentico, lontano dai riflettori dello spettacolo e vicino alla sua sfera personale.

“I bambini l’hanno fatto uscire questa sera”

Gerry Scotti ha poi scherzato sul fatto che, essendo anche Edoardo padre, la sua presenza in studio è un piccolo evento: “Si capisce che i bambini l’hanno fatto uscire questa sera perché solitamente a quest’ora o ne sta lavando uno o ne sta addormentando un altro“.

Una battuta che ha svelato un retroscena familiare molto tenero. Edoardo, infatti, è padre di tre figli: Virginia, nata nel 2020, Pietro, arrivato nel gennaio 2023, e la piccola Olivia, venuta al mondo lo scorso ottobre.

Con semplicità e autenticità, questo momento ha reso ancora più speciale la puntata de La Ruota della Fortuna, regalando al pubblico uno spaccato inedito della vita privata del conduttore.