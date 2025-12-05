Tutti insieme inevitabilmente: trama, cast, trailer e curiosità sul film

Tutti insieme inevitabilmente è perfetto per questo periodo dell’anno: scopriamo trama, cast, trailer e curiosità sul film.

Se avete voglia di trascorrere una serata sul divano, con un bel film e una vaschetta di pop corn, Tutti insieme inevitabilmente è perfetto. Il cast vede diversi premi Oscar e la trama è adatta pure per i ragazzini (+13).

Tutti insieme inevitabilmente: trama, cast e trailer

Uscito nel 2008 con il titolo originale Four Christmases, Tutti insieme inevitabilmente vede la regia di Seth Gordon e un cast d’eccezione, con diversi attori premi Oscar. Una trama senza troppi colpi di scena, ma comunque piacevole per trascorrere una serata all’insegna della spensieratezza.

Al centro della scena ci sono Brad e Kate, una coppia californiana, non sposata e senza figli. I due sono riusciti a far funzionare la loro unione per tre anni grazie alla mancata frequentazione con le rispettive famiglie d’origine. Per fuggire alle riunioni natalizie hanno sempre trascorso le festività in viaggio, ma quando una vacanza salta all’improvviso scoppia il caos. Così, Brad e Kate sono costretti ad andare a trovare i rispettivi familiari. Riusciranno a festeggiare il Capodanno?

Il cast di Tutti insieme inevitabilmente è degno di nota: Vince Vaughn, Reese Witherspoon, Robert Duvall, Sissy Spacek, Jon Voight, Mary Steenburgen, Dwight Yoakam, Jon Favreau, Katy Mixon, Stephanie Venditto e Tim McGraw.

Ecco il trailer di Tutti insieme inevitabilmente:

Tutti insieme inevitabilmente: curiosità sul film

Anche se la trama di Tutti insieme inevitabilmente non è avvincente, il film regala tante risate, cosa che non guasta mai. Gli 82 minuti della durata trascorreranno senza che ve ne accorgiate. All’epoca dell’uscita al cinema, solo in Italia e nelle prime due settimane di programmazione ha incassato ben 404 mila euro, per un totale a livello mondiale di 164,1 milioni di dollari.