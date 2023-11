Ecco quali sono le location di Elf Me, il film di Natale disponibile su Amazon Prime Video con Lillo, Anna Foglietta e Claudio Santamaria.

Elf Me è il film del Natale 2023 di Amazon Prime Video. Una commedia divertente che è disponibile sulla celebre piattaforma streaming da venerdì 24 novembre. La pellicola è diretta da YouNuts!, ovvero il duo di registi formato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo. Il protagonista principale della storia raccontata è Trip, un elfo costruire di Babbo Natale abbastanza anticoncezionale: i giocattoli che costruisce con l’aiuto della magia hanno vita e spesso sono giri controllo. L’elfo un giorno incontro Elia, un ragazzino vittima di bellissimo a scuola la cui madre è una gioccattolaia i cui affari non vanno però bene, almeno fino a quando Trip non decide di aiutarla. Ma gli ostacoli nonmancheranno. Vediamo ora quali sono le location di Eld Me.

Elf Me: le location del film

Elf Me è stato girato principalmente in due località: nel paesini di Sant’Oreste, un borgo di 3.500 abitanti ch si trova in provincia di Roma, e sul monte Terminillo, sempre nel Lazio. E’ qui che sono state create tutte le ambientazioni della commedia natalizia.

Lillo Petrolo

“Abbiamo girato sul Terminillo e a Sant’Oreste, anche se il nome del villaggio nel film è inventato, ma ci siamo ispirati ai film di Steven Spielberg, per noi un’icona assoluta. E abbiamo proposto una prospettiva insolita, come in Tom & Jerry, dove gli adulti sono tagliati fuori, infatti per tutta la storia resta il mistero sul volto di Babbo Natale”, hanno spiegato, a proposito delle location di Elf Me, i due registi, gli YouNuts, come riporta Vanity Fair.

Elf Me: il cast del film

Il protagonista principale di Elf Me, ovvero l’elfo Trip, è Lillo Petrolo. Gli altri grandi protagonisti del film sono Federico Ielapi e Anna Foglietta, che interpretano rispettivamente i panni di Elia e della madre gioccatolaia di quest’ultimo, Ivana. Nel cast del film è poi presente anche Claudio Santamaria nei panni di Ciocca.