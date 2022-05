Lunetta Savino è la protagonista di Felicia Impastato, il film dedicata alla madre di Peppino Impastato: ecco la trama e il cast.

Era il 9 maggio del 1978 quando Peppino Impastato, giornalista e militante politico di Democrazia Proletaria noto per la sua attività contro la mafia, fu assassinato su mandato del boss Gaetano Badalamenti. Il corpo venne ritrovato lungo i binari della stazione: secondo la prima ricostruzione fu vittima di un attento, da lui stesso orchestrato, finito male. La madre, Felicia Impastato, non credette a questa ricostruzione e lottò per emergere la verità. E proprio alla madre di Peppino Impastato il regista Gianfranco Albano ha dedicato un film, trasmesso per la prima volta in televisione nel 2016, intitolato per l’appunto Felicia Impastato.

Felicia Impastato: la trama del film

Il film inizia con il ritrovamento del cadavere di Peppino Impastato. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri chiamati a indagare sul caso, la causa della morte sarebbe da ricercare in un incidente durante un attentato che lo stesso militante demoproletario stava orchestrando.

La madre, Felicia (interpretata da Lunetta Savino), e il fratello Giovanni non credono però a questa versione ma sono convinti che dietro alla morte di Peppino ci sia quella mafia che per anni Peppino ha combattuto.

LUNETTA SAVINO

Solo dopo diversi anni, Felicia Impastato riuscirà a far ascoltare la propria voce grazie anche a magistrati come Rocco Chinnici e Antonino Caponetto.

Felicia Impastato: il cast del film

A interpretare il ruolo di Felicia Impastato, la protagonista principale dell’omonimo film, è Lunetta Savino. “Ho amato subito Felicia. E’ un esempio forte per le giovani donne di oggi perché parlava con chiarezza, senza vergogna. E anche se il suo linguaggio era quello di una donna che aveva fatto la quinta elementare, arrivava dritta al punto grazie alla sua grandissima intelligenza” ha raccontato l’attrice parlando del personaggio che ha interpretato.

Nel cast del film sono poi presenti Carmelo Galati, Barbara Tabita, Antonio Catania, Gaetano Aronica, Linda Caridi, Paride Benassai e Fabrizio Ferracane.

