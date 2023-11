Chi ha ottenuto il risultato migliore per ascolti televisivi nella serata di martedì 28 novembre? Ecco i dati Auditel.

Nella serata di martedì 28 novembre è andata in onda la nuova puntata della fiction Rai dedicata al racconto del massacro del Circeo che si è dovuta scontrate con la partita di Champions League: Milan – Borussia Dortmund. Inutile dire che i dati migliori ieri sera li ha raccolti proprio Canale 5 che ha mandato in onda la partita. Vediamo però nel dettaglio tutti i risultati dei principali canali generalisti con i dati Auditel.

Sul podio: al primo posto il calcio

Al primo posto come anticipato troviamo la partita di Champions League: Milan – Borussia Dortmund mandata in onda su Canale 5. L’incontro calcistico ha registrato uno share del 21,1% ed è stato seguito da 4.372.000 spettatori. Al secondo posto abbiamo invece la nuova puntata della fiction Circeo in onda su Rai 1 che ha registrato uno share del 13,3% con 2.350.000 spettatori. Infine in terza posizione sul podio, troviamo Le Iene su Italia 1 con Veronica Gentili alla conduzione, che ha registrato uno share del 10% e 1.326.000 spettatori davanti lo schermo.

Alessia Marcuzzi

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Fuori dal podio troviamo su La 7 Di Martedì che ha registrato uno share dell’8,3% ed è stato seguito da 1.393.000 spettatori. L’appuntamento con È sempre Cartabianca su Rete 4 ha ottenuto uno share del 6,3% con 906.000 spettatori. Alessia Marcuzzi con Boomerissima invece sembra non decollare e, in onda sul secondo canale Rai, ha registrato uno share del 5,3% ed è stata seguita da 850.000 spettatori. Su TV 8 il film Un Natale Regale ha registrato uno share pari al 3% ed è stato visto da 571.000 spettatori. Su Rai 3 invece Avanti popolo ha raggiunto uno share del 2,8% ed è stato visto da 470.000 spettatori. Ultima posizione per canale Nove, il film Braven – Il coraggioso ha registrato uno share dell’1,3% con 242.000 spettatori.