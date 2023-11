Da venerdì 24 novembre su Canale 5 va in onda Ciao Darwin 2023, la nuova edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Quattro anni dopo l’ultima puntata, su Canale 5 è tornato Ciao Darwin con l’edizione numero 9. Il programma va in onda ogni venerdì sera a partire dal 24 novembre e come, sempre, in ogni puntata si sfidano due categorie differenti di concorrenti, sempre capitanate da personaggi famosi, attraverso giochi di vario genere. Vediamo allora quali sono tutte le categorie in gara a Ciao Darwin 9 e tutto quello che c’è da sapere sul programma.

Ciao Darwin 9: le puntate e le categoria a confronto

La prima puntata di Ciao Darwin 9 è stata caratterizzata dalla sfida tra Angeli, capitanati da Elena Santarelli, contro Demoni, capitanati da Malena Nella seconda puntata la sfida è invece tutti musicale ed è tra Melodici contro Trapper.

Paolo Bonolis Luca Laurent Ciao Darwin

Tra le sfide di questa edizione del programma di Canale 5 c’è poi quella degli Influencer contro i Lavoratori. Nelle prossime settimane verranno svelate anche tutte le altre sfide.

Ciao Darwin 9: madre natura e padre natura

Se, come detto in precedenza, Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono i due conduttori di Ciao Darwin 9, ad affiancarli ci sono anche una serie di madri nature ma anche di padri natura ne ruolo di vallette e valletti del programma.

Ciao Darwin 9: i giochi del programma

Ma quali sono i giochi di Ciao Darwin 9, nei quali si sfidano le due categorie di puntata in puntata? Torna “A spasso nel tempo“, nel quale i concorrenti di sfideranno in una serie di domande di cultura generale mentre si ritroveranno in un’epoca del passato. Ci sarà poi la consueta “Prova di coraggio“, il momento del dibattito nel “Faccia a Faccia” e la sfida nei “Cilindorni” finale.