Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti per la serata di lunedì 27 novembre? Ecco i dati Auditel.

Nella serata di ieri, lunedì 27 novembre, la prima puntata della fiction Il metodo Fenoglio andata in onda su Rai 1 ha ottenuto degli ottimi ascolti ma non i migliori della serata. È stato infatti il Grande Fratello su Canale 5 con Alfonso Signorini al timone del programma che ha ottenuto lo share più alto e risultati migliori, forse anche grazie al clamore creato attorno al triangolo Perla – Mirko – Greta. Vediamo nel dettaglio i risultati di ieri con i dati Auditel.

Alfonso Signorini

Sul podio: il Grande Fratello al primo posto

Come anticipato al primo posto in base ai dati Auditel di ieri sera troviamo il Grande Fratello su Canale 5. Il reality show Mediaset ha conquistato uno share del 21,2% con 2.809.000 spettatori davanti allo schermo. Al secondo posto troviamo invece su Rai 1 la prima puntata della nuova fiction Il metodo Fenoglio che ha registrato uno share del 20,8% ed è stato visto da 3.802.000 spettatori. Infine sul podio troviamo 3 Days to Kill su Italia 1 che ha ottenuto uno share del 7,7% con 1.379.000 spettatori davanti allo schermo.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Fuori dal podio troviamo Quarta Repubblica su Rete 4 che ha ottenuto uno share del 5,3% ed è stata seguita da 790.000 spettatori. Il film con Paola Cortellesi su Rai 2 Qualcosa di nuovo che ha ottenuto uno share del 4,9% ed è stato seguito da 941.000 spettatori. Su Rai 3 la prima puntata di Far West ha registrato il 4,7% di share con 805.000 spettatori. La nuova puntata di Gialappa Show su TV 8 ha ottenuto uno share del 4,4% con 779.000 spettatori. Infine su La 7 il film La maschera di Ferro ha registrato uno share del 3,1% e 544.000 spettatori mentre Il contadino cerca moglie sul Nove ha ottenuto uno share del 2,4% con 458.000 spettatori.