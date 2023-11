Matrimonio a prima vista 11: gli spoiler sulle tre coppie del programma, ecco se stanno ancora insieme oppure no.

Anche chi no lo guarda, lo conosce: ecco perché si può definire senza timore Matrimonio a prima vista come uno dei dating show più famosi della televisione italiana. Nell’autunno del 2023 è andata in onda l’edizione numero 11: come sempre abbiamo potuto vedere tre coppie di sconosciuti sposarsi e poi iniziare il proprio percorso di conoscenza reciproca al termine del quale hanno dovuto decidere se restare ancora insieme oppure se separarsi. Cosa ne è stata quindi delle varie coppie protagoniste del dating show? Lo abbiamo potuto scoprire grazie Matrimonio a prima vista 11… e poi: vediamo allora se le nozze hanno funzionato oppure no.

Matrimonio a prima vista 11… e poi: gli spoiler e le scelte finali delle coppie

La prima coppia di Matrimonio a prima vista 11 era quella formata da Sonia Liverano e da Alberto Miliziano: disegnatrice tecnica lei, osteopatia e dj lui. Al termine del programma hanno scelto di restare insieme e, anche dopo mesi dalla fine del programma, hanno confermato la loro scelto, tanto che hanno deciso di far proseguire il programma.

statua matrimonio

Anche la coppia composta da Valentina Mangilli e da Alessandro D’Agate, al termine di Matrimonio a prima vista 11 hanno deciso di restare insieme ma le loro nozze non sono durate molto. Dopo pochi mesi, infatti, i due hanno deciso di separarsi e ognuno ha preso una strada diversa dall’altro.

La terza coppia, ovvero quella composta da Gianna Di Rosa e da Juanchi Sanchez, non ha invece funzionato sin dall’inizio, tanto che i due al termine del programma hanno immediatamente decisi di divorziare. Una scelta confermata anche a mesi di distanza dalla fine del programma, tanto che i due non sono più tornati insieme.