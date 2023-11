Ecco quali sono le location di Qualcosa di nuovo, la commedia con protagoniste Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti.

Due donne, ma soprattutto due amiche, molto diverse tra loro e con anche vite sentimentali differenti: Lucia è separata dal marito, Maria invece è legatissimo al suo di marito e ha due figli. La vita di entrambe viene però sconvolta dall’arrivo di un ragazzo di appena 19 anni, Luca, di cui entrambe finiscono per invaghirsi. E’ questa, in sintesi, la trama di Qualcosa di nuovo, la commedia diretta da Cristina Comencini uscita nelle sale cinematografiche nel 2016. Vediamo ora quali sono le location di Qualcosa di nuovo.

Qualcosa di nuovo: le location del film

La città che ha ospitato principalmente le riprese di Qualcosa di nuovo è Roma: è qui che è ambientata la storia raccontata nel film ed è sempre nella Capitale che sono quindi state girate tutte le varie scene e che si trovano tutte le ambientazioni.

La casa dove abita una delle due protagoniste, Maria, si trova in Vicolo dell’Atleta, mentre in Via Claudia 15. Un altro luogo che viene più volte ripreso nel corso del film è il Caffè Propaganda, dove le due amiche protagoniste, Lucia e Maria, amano passare del tempo insieme: questi si trova in via Claudia 15.

Qualcosa di nuovo: il cast del film

Le due protagoniste principali di Qualcosa di nuovo, Lucia e Maria, sono interpretate rispettivamente da Paola Cortellesi e da Micaela Ramazzotti. Paola Cortellesi è tra l’altro, insieme alla regista Cristina Comencini e a Giulia Calenda, una delle sceneggiatrici della commedia. L’altro grande protagonista, il diciannovenne Luca, è invece interpretato da Eduardo Valdarnini.

Nel cast del film sono inoltre presenti anche Eleonora Danco, Gerardo Bartoccini, Luca Cipriano, Sasha Luca Donatelli, Giulia Francia, Giulia Galassi, Marco Guidolotti, Claudio Pallitto, Massimiliano Rosi e Chiara Scalise.