Quella raccontata in La maschera di ferro è una storia vera? Ecco tutto quello che c’è di reale nel film con Leonardo DiCaprio.

La maschera di ferro è uno dei film più famosi tra i tanti nei quali Leonardo DiCaprio ha lavorato come protagonista. La pellicola è del 1998 ed è stata diretta da Randall Wallace ed è liberamente ispirata al comando Il visconte di Bragelonne di Alexandre Dumas. I protagonisti del film sono il re di Francia, Luigi XIV e il suo fratello gemello segreto tenuto nascosto e imprigionato, con una maschera di ferro a celarne il volto. Ma cosa c’è di vero dietro a quanto raccontato nel film? Andiamo a scoprirlo.

La maschera di ferro: la storia vera dietro al film

Quella del gemello del re Luigi XIV di Francia, tenuto nascosto in qualche prigione e che, dopo essere stato liberato, ha preso segretamente il posto del fratello sul trono è una vecchia leggenda ma non è una storia vera. E’ quindi tutta finzione quella raccontata in La maschera di ferro? Non proprio.

Reggia di Versailles

Nei sotterranei di una prigione francese sembra che ci sia stato realmente un detenuto che indossasse una maschera di ferro ma la sua identità non è nota e ci sono pochissime notizie a riguardo. E proprio il mistero intorno a questo prigioniero ha alimentato la leggenda che fosse Filippo, un presunto fratello gemello di Re Luigi XIV.

La maschera di ferro: il cast del film

In La maschera di ferro a vestire i panni sia di Re Luigi XIV che del gemello Filippo è Leonardo DiCaprio. Nel film hanno un ruolo fondamentale i quattro moschettieri: Gabriel Byrne è D’Artagnan, Jeremy Irons è Aramis, John Malkovich è Athos, Gerard Depardieu è invece Porthos.

Nel cast del film sono inoltre presenti anche Anne Parillaud, Judith Godreche, Edward Atterton, Peter Sarsgaard, Hugh Laurie e Leonor Varela.