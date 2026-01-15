Ornella senza fine, Fabio Fazio celebra la Vanoni: anticipazioni e ospiti

La squadra di Che tempo che fa è pronta per celebrare la Vanoni con lo speciale Ornella senza fine: anticipazioni e ospiti.

A distanza di qualche mese dalla morte di Ornella Vanoni, Fabio Fazio le dedica una puntata intera di Che tempo che fa. Si chiama Ornella senza fine e celebra l’artista con musica, ospiti e ricordi: scopriamo tutte le anticipazioni, la data di messa in onda e dove guardare la replica.

Ornella senza fine: anticipazioni e ospiti

Il 21 dicembre 2025 ci lasciava Ornella Vanoni. Una notizia che, vista l’età, potevamo aspettarci, ma che comunque ha colto di sorpresa quanti le volevano bene e la stimavano come artista e persona. A distanza di qualche mese da quel momento, il grande amico Fabio Fazio ha deciso di dedicarle una puntata del suo Che tempo che fa. Il titolo dello speciale, Ornella senza fine, prospetta uno spettacolo imperdibile ed emozionante.

La Vanoni, che negli ultimi anni è stata una presenza fissa del programma di Fazio, verrà celebrata con la sua musica, la sua incredibile vita e con i ricordi di quanti l’hanno conosciuta e amata. Secondo le anticipazioni, tra gli ospiti in studio ci saranno: Fiorella Mannoia, Annalisa, Gianni Morandi, Emma, Mahmood, Francesco Gabbani, Diodato, Elodie, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti.

Tutti i protagonisti di Ornella senza fine racconteranno aneddoti sulla Signora della musica italiana, una delle poche artiste che, nonostante i 91 anni sul groppone, ha lavorato ininterrottamente fino a una manciata di giorni prima della sua morte.

Ornella senza fine: data e replica

Essendo uno speciale di Che tempo che fa, Ornella senza fine va in onda domenica 18 gennaio 2026 a partire dalle 19:30 sul Nove. La messa in onda sarà disponibile anche in streaming su Discovery+. Al momento, la ‘replica‘ sarà fruibile solo per gli utenti che hanno un abbonamento alla piattaforma di proprietà di Warner Bros.