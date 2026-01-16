Chiara Ferragni ospite a Verissimo dopo il Pandoro Gate: la decisione in extremis, ecco l’indiscrezione

Tutto pronto per la sua prima intervista dopo il Pandoro Gate, Chiara Ferragni annulla all’ultimo con Verissimo: l’indiscrezione arriva da Dagospia.

Dopo il post pubblicato sui social in cui commentava la sentenza sul Pandoro Gate, arriva un colpo di scena inaspettato: Chiara Ferragni ha detto “no” a Verissimo all’ultimo momento. Un’intervista che sarebbe stata un vero evento mediatico – dopo settimane di silenzio, a pochi giorni dal verdetto sul Pandoro Gate – è saltata proprio quando tutto sembrava pronto. A rivelare il dietro le quinte di questa decisione è stato Giuseppe Candela su Dagospia.

Chiara Ferragni, un nuovo documentario Netflix sul Pandoro gate

Tante le strade per ricostruire la propria immagine dopo il Pandoro Gate. Potrebbe esserci un nuovo documentario targato Netflix all’orizzonte per Chiara Ferragni. A lanciare l’indiscrezione è stato Vanity Fair, con un articolo firmato da Santo Pirrotta, secondo cui l’imprenditrice digitale sarebbe pronta a tornare sul piccolo schermo con un progetto che racconterebbe lo scandalo e gli ultimi anni della sua vita.

Dopo Unposted e The Ferragnez, questo nuovo docu-reality seguirebbe il filone delle produzioni intime e narrative della piattaforma.

Pronta per un’intervista a Verissimo, ma all’ultimo minuto salta tutto

Secondo quanto rivelato da Dagospia, era prevista un’intervista di Chiara Ferragni a Verissimo per la settimana seguente, con messa in onda il 24 o il 25 gennaio. Un’intervista a cui si lavorava da giorni e che sarebbe stata la sua prima apparizione pubblica dopo il verdetto.

Ma a sorpresa, tutto è saltato. Giuseppe Candela ha spiegato così quanto accaduto: “Chiara Ferragni, prosciolta per il Pandoro Gate, era pronta a sbarcare a ‘Verissimo’ di Silvia Toffanin. Registrazione prevista la prossima settimana, intervista a cui si lavorava da giorni. L’imprenditrice in extremis ha cambiato idea e ha deciso di dare buca al salotto di Canale 5“.

Per ora, resta l’incognita su quale sarà la prossima mossa dell’imprenditrice digitale.