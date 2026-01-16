Andrea Iannone sorprende: il gesto che “ufficializza” il gossip con Rocio Muñoz Morales

Dopo la paparazzata in hotel con Rocio Muñoz Morales, Andrea Iannone sorprende tutti commentando un suo post su Instagram.

Nelle ultime ore, Andrea Iannone ha alimentato nuove voci su una possibile rottura con Elodie e un avvicinamento a Rocio Muñoz Morales. A far discutere è stato un commento apparso sotto una foto dell’attrice, che ha rapidamente acceso il gossip. Mentre la cantante si gode momenti di vacanza insieme alla ballerina Franceska Nuredini, i fan si interrogano sul reale rapporto tra il pilota e l’ex di Raoul Bova.

Andrea Iannone e Rocio Morales: il retroscena del loro incontro prima della paparazzata

Il gossip su un avvicamento tra i due arriva dal settimanale Chi che ha pubblicato alcune immagini che mostrano Andrea Iannone e Rocio Muñoz Morales insieme in un hotel 5 stelle in Franciacorta. I due sono stati fotografati all’uscita del resort L’Albereta, noto per accogliere spesso volti noti del mondo dello spettacolo. I gesti tra i due sembrano suggerire una certa sintonia, pur senza confermare nulla di esplicito.

Secondo quanto riportato dal settimanale, il loro primo incontro sarebbe avvenuto a Madrid, in una discoteca, durante un soggiorno di Rocío in città per stare con la sua famiglia. Il pilota, presente nella capitale spagnola per vedere degli amici, avrebbe avuto così modo di conoscerla meglio. Da lì, la scelta di condividere un fine settimana insieme in una location appartata.

Al termine del soggiorno, l’attrice ha fatto ritorno a Roma. Sempre Chi hanno ripreso anche il momento in cui Iannone l’ha accompagnata all’aeroporto di Linate. Secondo il racconto, il pilota sarebbe rimasto in auto per evitare di attirare troppa attenzione, ma i sorrisi tra i due sono apparsi evidenti.

Il commento di Andrea Iannone sui social

A far riesplodere le indiscrezioni è stata una semplice interazione sui social. Tutto è partito da una foto pubblicata da Rocio Muñoz Morales su Instagram, in cui raccontava una serata trascorsa a teatro. Lo scatto era accompagnato da una riflessione dal tono romantico: “Una sera magica all’opera. La Bohème ricorda che l’amore, come l’arte, è fragile, intenso e indimenticabile“.

Poco dopo, Andrea Iannone ha scritto: “Yo soy por el flamenco” (Io sto dalla parte del flamenco), una frase che molti hanno interpretato come un richiamo al loro presunto primo incontro a Madrid e alle origini dell’artista.