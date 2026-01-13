Dopo la paparazzata di Andrea Iannone, Elodie pubblica una foto al tramonto con Franceska Nuredini che accende i sospetti di un ‘bacio’.

Dopo la paparazzata di Andrea Iannone con Rocío Muñoz Morales, resa pubblica dal settimanale Chi, arriva quella che in molti leggono come la risposta di Elodie. La cantante, attualmente in pausa dalla sua carriera, ha condiviso sui social un carosello fotografico della sua vacanza. Tra gli scatti, uno in particolare ha catturato l’attenzione: al tramonto, stretta in un abbraccio con la ballerina Franceska Nuredini, con cui già si vociferava di un flirt. La foto ha immediatamente acceso il gossip: si stanno baciando?

Iannone sempre più lontano da Elodie: la paparazzata con Rocío Muñoz Morales

Intanto, mentre Elodie si gode la sua vacanza, Andrea Iannone è stato paparazzato con Rocío Muñoz Morales all’uscita di un hotel in Franciacorta. Le immagini, pubblicate da Chi, hanno rilanciato le voci di una crisi già in atto tra il pilota e la cantante. “Fuga romantica“, ipotizza il magazine, o forse solo un incontro fortuito?

Non è ancora chiaro se tra Elodie e Iannone si possa parlare di una rottura definitiva, ma i segnali sembrano sempre più evidenti…

Elodie ufficializza con Franceska Nuredini: la foto del ‘bacio’

Nel carosello pubblicato su Instagram da Elodie, lo scatto al tramonto ha scatenato i commenti. La cantante e Franceska Nuredini sono ritratte in riva al mare, illuminate da un cielo infuocato, mentre si abbracciano strette. La posa intima ha sollevato una domanda ricorrente tra i fan: “Ma si stanno baciando?“.

Non è chiaro se il bacio ci sia stato realmente, ma l’atmosfera e la complicità tra le due sembrano suggerire qualcosa di più di una semplice amicizia. Lo scatto è stato interpretato da molti come una possibile conferma della voce che le voleva sempre più vicine. In un momento così delicato con Andrea Iannone, la scelta di condividere proprio quell’immagine sembra tutt’altro che casuale.