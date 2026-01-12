Iannone, l’addio definitivo a Elodie: arriva la paparazzata con con Rocio Muñoz Morales

Andrea Iannone paparazzato con Rocio Muñoz Morales: le foto pubblicate da Chi sembrano confermare la fine della storia con Elodie.

Prima ha ricominciato a seguire su Instagram l’ex Belen Rodriguez, ora Andrea Iannone è stato paparazzato in compagnia di Rocio Muñoz Morales, attrice spagnola ed ex compagna di Raoul Bova. Tutti segnali che confermano, indirettamente ma in modo piuttosto chiaro, la fine della sua relazione con Elodie. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma i gossip delle ultime settimane e gli scatti pubblicati dal settimanale Chi lasciano ben pochi dubbi…

Elodie e il presunto flirt con la ballerina Franceska Nuredini

Anche Elodie non è rimasta fuori dal vortice del gossip. La cantante è stata vista in più occasioni molto complice con Franceska Nuredini, ballerina italo-albanese che ha partecipato al suo ultimo tour.

Alcuni organi di stampa hanno parlato apertamente di un presunto flirt, e La Gazzetta dello Sport ha riportato: “Nulla di ufficiale, si intende, ma c’è chi sussurra che la loro intesa vada oltre l’amicizia. Secondo alcune segnalazioni, tra Elodie e Franceska sarebbe addirittura scattato un fugace bacio sulla pista da ballo“. Un’indiscrezione che, se confermata, rappresenterebbe un outing pubblico per la cantante.

Andrea Iannone ‘avvistato’ con Rocio Muñoz Morales

A confermare indirettamente la rottura tra Andrea Iannone ed Elodie ci ha pensato il settimanale Chi, che ha pubblicato delle foto esclusive dell’ex pilota insieme a Rocio Muñoz Morales. “Fuga romantica per Andrea Iannone e Rocio Muñoz Morales. Vi anticipiamo qui uno scatto della coppia mentre esce dall’esclusivo relais di lusso 5 stelle L’Albereta, in Franciacorta“, si legge sulla rivista.

Le immagini parlano chiaro. I due sono stati immortalati mentre lasciavano insieme una location di lusso, lasciando intendere una frequentazione che potrebbe andare oltre la semplice amicizia. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati, ma l’assenza totale di interazioni con la catante e l’avvistamento con Rocio sembrano confermare la fine della relazione.