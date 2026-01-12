Un gruppo di fan regala a un’ex concorrente del Grande Fratello una borsa di lusso da 2300 euro. La sua reazione e le critiche.

Dopo la polemica per la lista di Natale di Helena Prestes ai fan, un altro gesto suscita discussioni: il regalo da 2300 euro ricevuto da Grazia Kendi. L’ex gieffina, come riportato da Today, ha condiviso sui social la sua reazione alla sorpresa inaspettata.

Grazia Kendi riceve dai fan un regalo da 2300 euro

Grazia Kendi ha concluso da poco la sua prima esperienza televisiva come concorrente del Grande Fratello. Alcuni fan, infatti, hanno deciso di dimostrarle il proprio affetto con un regalo tanto lussuoso quanto sorprendente: una borsa a tracolla firmata Yves Saint Laurent dal valore di 2300 euro, come indicato sul sito della maison.

La scoperta del regalo è stata raccontata direttamente dalla 25enne attraverso un video pubblicato su TikTok, in cui mostra il momento in cui apre il pacco. “Non ci credo, sto morendo. Siete matti“, ha esclamato visibilmente sorpresa e commossa.

Insieme al dono, ha ricevuto anche un biglietto molto affettuoso che l’ha ulteriormente colpita. “Non ho parole per descrivervi, e non vi sarò mai abbastanza grata per tutto l’amore che mi stato trasmettendo ogni giorno… finalmente, mi sento la preferita di qualcuno. Vi amo!” ha aggiunto, ringraziando i fan.

Le critiche sotto il video della reazione

Il video condiviso da Grazia Kendi ha raccolto centinaia di commenti, divisi tra entusiasmo e critiche. Se da un lato c’è chi ha lodato la spontaneità del gesto e l’emozione sincera dell’ex concorrente del Grande Fratello, dall’altro non sono mancate osservazioni negative.

Alcuni utenti hanno giudicato eccessivo il valore economico del regalo per una persona che non si conosce personalmente, mentre altri hanno perfino insinuato che il dono fosse stato auto-inviato. La Kendi non è rimasta in silenzio. “Quanta stupidità in questo commento“, ha scritto senza mezzi termini.