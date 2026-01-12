Tommaso Zorzi racconta a Vanity Fair un episodio inaspettato della sua vita privata: la scoperta di essere stato con una pornostar.

Icona di stile durante questo Natale e non solo, Tommaso Zorzi continua a far parlare di sé per una recente intervista rilasciata a Vanity Fair Italia. L’opinionista e conduttore ha condiviso un retroscena piuttosto sorprendente e inedito sulla sua vita privata, legato a una relazione passata. Oggi felicemente impegnato con il nuotatore Alex Di Giorgio, ha ripercorso un episodio che lo ha lasciato a bocca aperta.

Tommaso Zorzi racconta il retroscena su un ex fidanzato

Oggi felicemente impegnato, Tommaso Zorzi ha voluto raccontare a Vanity Fair Italia un episodio del passato che ancora oggi riesce a strappargli un sorriso. “Apro un sito porno e scopro con grande piacere che il mio fidanzato era un attore porno“, ha dichiarato con la sua consueta ironia. “Perché lo vedo in un’anteprima di un video e questa cosa io non la sapevo. Quindi scopro che questa persona faceva questo mestiere“.

Nonostante la sorpresa iniziale, non ha mai nascosto di non essere una persona moralista. Tuttavia, ha ammesso che avrebbe apprezzato una maggiore trasparenza. “Non che io abbia del moralismo, però insomma, per una questione puramente così morale avrei voluto saperlo“, ha aggiunto.

“Fa curriculum, essere stato con una pornostar”

Ripensando a quella relazione, Tommaso Zorzi ha raccontato anche come si era lasciato convincere da una versione poco chiara della vita del suo ex: “Lui mi era un surfista e questo era vero, faceva il surfista“, ha spiegato durante l’intervista a Vanity Fair Italia. “Però insomma mi chiedevo come un surfista ad Amsterdam potesse in effetti vivere, perché questa è una domanda su cui non mi sono soffermato abbastanza“.

Nonostante tutto, il conduttore ha chiuso il racconto con leggerezza: “Lo trovo, con il sennò di poi, divertente. Trovo che faccia curriculum, essere stato con una pornostar“.