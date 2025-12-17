“Ne ha due”: Tommaso Zorzi lancia una nuova moda per Natale, ecco cosa ha fatto

Tommaso Zorzi sorprende a Natale con un allestimento fuori dagli schemi: lo scatto condiviso sui social accende il dibattito e divide il web.

Tommaso Zorzi torna al centro dell’attenzione social con una scelta che non è passata inosservata e che, in pieno clima natalizio, ha acceso curiosità, commenti e anche qualche critica. Quando si parla di decorazioni di Natale, soprattutto tra i personaggi più seguiti, basta poco per trasformare un dettaglio domestico in un argomento virale. E questa volta l’ex gieffino ha deciso di osare, mostrando un allestimento che ha immediatamente fatto discutere i fan. C’è chi applaude l’originalità sostenendo di aver lanciato un trend e chi, invece, resta perplesso: ecco cosa è successo.

Il Natale dei vip tra stile, personalità e scelte che fanno parlare

Negli ultimi anni, le decorazioni natalizie dei vip sono diventate una vera e propria estensione del loro racconto pubblico. Michelle Hunziker ha conquistato con il suo Natale total white, Chiara Ferragni ha stupito con un intero villaggio natalizio costruito in casa, mentre Giulia De Lellis ha scelto un tocco più intimo ed emozionale, con palline personalizzate per il primo Natale della figlia Priscilla. Ogni allestimento diventa così una dichiarazione di stile.

In questo contesto, Tommaso Zorzi non è certo un nome che passa inosservato. Da sempre attento all’estetica e al design, l’influencer ama curare gli spazi della sua casa come se fossero set narrativi. Non sorprende, quindi, che anche quest’anno abbia deciso di distinguersi con una scelta che ha immediatamente diviso il pubblico.

Il doppio albero di Natale di Tommaso Zorzi

In uno scatto pubblicato da Tommaso Zorzi sul suo profilo Instagram è impossibile non notare il doppio albero di Natale sistemato nel salotto di casa. Accanto al caminetto, decorato con una ghirlanda arricchita da luci calde, spiccano due abeti affiancati: uno impreziosito da fiocchi blu in velluto, elegante e ricercato, e l’altro più semplice, pensato per creare un contrasto visivo ben preciso.

Una scelta che per alcuni rappresenta già una nuova tendenza natalizia e per altri resta un eccesso difficile da comprendere. Di certo, però, il doppio albero di Natale di Tommaso Zorzi ha centrato l’obiettivo: far parlare di sé e trasformare un dettaglio d’arredo in uno dei temi più commentati delle feste.