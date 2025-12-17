Nelle ultime ore, durante una puntata speciale di Porta a Porta dedicata a Ballando con le Stelle, Tra ironia, emozioni trattenute e qualche frecciata indiretta, si è assistito al ritorno di Barbara d’Urso – protagonista indiscussa dello show di Milly Carlucci – dopo quindici anni. La sua presenza non è passata inosservata, soprattutto per il modo in cui Bruno Vespa ha deciso di affrontare il tema del giudizio e del cambiamento.

Il ritorno a Porta a Porta e il tema della giuria di Ballando

A quindici anni dalla sua ultima apparizione nel salotto della seconda serata di Rai1, Barbara d’Urso è tornata a Porta a Porta insieme a Milly Carlucci e ai finalisti di Ballando con le Stelle. Dopo le esibizioni, Bruno Vespa ha acceso il dibattito chiedendo alla conduttrice quanto contino le simpatie personali nel giudizio della giuria.

La reazione di Barbara, colta dalle telecamere, è apparsa eloquente. Milly Carlucci ha subito difeso il lavoro dei giurati, spiegando: “La nostra giuria è una giuria di spettacolo, l’unica tecnica vera è Carolyn Smith. Gli altri danno dei giudizi emotivi, di gusto personale”. La conduttrice ha poi sottolineato come ogni giurato abbia una sensibilità diversa, rendendo inevitabile una valutazione anche soggettiva: “Ivan Zazzaroni ama le cose classiche, Guillermo Mariotto ama le cose trasgressive”.

La risposta di Barbara d’Urso a Bruno Vespa

Il momento più delicato è arrivato quando Bruno Vespa si è rivolto direttamente a Barbara d’Urso, toccando il suo nervo scoperto: “Tu per tantissimo tempo hai divorato le telecamere, sei stata la regina. Che impressione ti ha fatto essere giudicata anche da persone che palesemente non ti amavano?”.

La conduttrice ha inizialmente risposto con ironia, ma poi ha ammesso le difficoltà vissute durante il percorso a Ballando: “È stato un po’ complicato per me fare questo percorso meraviglioso e del quale sono orgogliosa, però non è stato facile”. d’Urso ha spiegato che la parte più dura non sono state le esibizioni, ma le polemiche nate fuori dallo studio: “La parte più difficile sono state le polemiche, che venivano sviluppate soprattutto durante la settimana”. Nonostante questo, ha voluto ringraziare il suo maestro: “Pasquale è stato un maestro pazzesco”.

Il conduttore ha poi ricordato il passato televisivo di Barbara d’Urso, sottolineando il sacrificio richiesto da questa nuova esperienza: “Lei era la regina dei suoi studi televisivi, in cui non volava una mosca che lei non volesse. Io lo so bene, sono stato da lei. Quindi per lei obbedire a degli ordini è innaturale e in più essere giudicata è ancora più innaturale”. Milly Carlucci ha concluso confermando: “Alla fine, per stima e fiducia, lei ha obbedito molto volentieri agli ordini di Pasquale”.