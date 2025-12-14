Barbara D’Urso affronta una settimana difficile a Ballando con le Stelle tra un nuovo infortunio e uno scontro con il maestro Pasquale La Rocca.

Barbara D’Urso è tornata in pista a Ballando con le Stelle in una delle settimane più difficili del suo percorso. Dopo l’infortunio della scorsa settimana, la conduttrice è costretta a convivere con nuovi dolori: un versamento all’anca e la lesione di un tendine. Ma oltre alle difficoltà fisiche, a complicare ulteriormente la situazione arriva anche una discussione accesa con il suo maestro Pasquale La Rocca, che scatena tensioni mai viste prima tra i due.

Ballando con le Stelle, lo scontro in sala prove: “Sti grandissimi ca**i”

Nel corso delle prove settimanali, Barbara D’Urso ha scelto di non rivelare subito a Pasquale La Rocca il nuovo infortunio, cercando di gestire il dolore in silenzio. Il maestro, ignaro della sua condizione, ha mantenuto alto il livello di intensità degli allenamenti.

Proprio un passo particolarmente impegnativo ha creato un momento di frizione tra i due. Il maestro, esasperato, ha ricordato alla conduttrice di essere riuscito a eseguire quella stessa coreografia con Wanda Nara, sua ex partner e vincitrice del programma.

La risposta della D’Urso è stata immediata e tagliente: “Se dici che l’hai fatta con Wanda, ‘sti grandissimi ca**i’. Sapessi cosa ho fatto io con Raffaele Paganini, che tu manco te lo sogni“.

Il confronto si è acceso ulteriormente, fino alla battuta della conduttrice che ha infiammato l’atmosfera: “Ti hanno mai sputato in faccia? C’è sempre una prima volta“. Nonostante la tensione in sala prove, i due hanno portato a termine l’esibizione in diretta.

I commenti dei giudici e le parole di Barbara D’Urso su un possibile ritiro

Carolyn Smith ha elogiato la performance, sottolineando: “Sono molto contenta di questa performance. Pasquale, a volte tendi a dare un supporto un po’ eccessivo alla ballerina, mentre questa volta hai avuto più fiducia in lei. Le hai dato luce“.

Selvaggia Lucarelli ha aggiunto: “Mi è piaciuto molto. Non c’è stato un vero e proprio percorso, perché ho visto spesso elementi che evocavano cose già viste. Però è stato bello ed eseguito benissimo. Pasquale, questa volta ti sei dato una bella svegliata. Ho sempre visto Barbara trascinata nel corso delle puntate, ma dal punto di vista del ballo è sempre stata impeccabile“.

Alle voci su un possibile ritiro, la conduttrice ha risposto nuovamente con fermezza: “Non mi ritiro, come qualcuno ha scritto. Lo sto vivendo con grandissima passione e amo lavorare con Pasquale. Tra noi c’è una sinergia molto forte e particolare“.

Ecco, a seguire, il video della lite: