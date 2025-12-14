Cecilia Rodriguez, scoppia la crisi con Ignazio Moser: la foto sospetta e l’assenza alla cena di famiglia

Crisi tra Cecilia e Ignazio Moser: Parpiglia svela retroscena sull’assenza del neo-papà alla cena di famiglia Rodriguez e sulla foto rimossa.

Mentre a Verissimo Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez parlano di un possibile secondo figlio, nel privato qualcosa sembra incrinarsi. Una recente cena che ha riunito la famiglia Rodriguez ha visto la partecipazione dei genitori Veronica e Gustavo e della sorella Belen. Ma un’assenza è apparsa evidente e significativa: quella di Ignazio Moser. A far discutere non è solo la sua mancata presenza, ma anche alcuni dettagli emersi grazie alla newsletter di Gabriele Parpiglia.

Cena in famiglia per i Rodriguez, ma Ignazio Moser è assente: dove si trovava

La serata del 12 dicembre è stata un’occasione di ritrovo e condivisione per la famiglia Rodriguez. Cecilia, ancora immersa nelle cure della neonata Clara Isabel, era presente insieme a mamma Veronica e papà Gustavo.

Tuttavia, non c’era Ignazio Moser. Secondo quanto riportato da Today, il neo-papà si trovava a Cosenza per motivi di lavoro, come lui stesso ha mostrato nelle sue Instagram stories. Nonostante la giustificazione, il giornalista Gabriele Parpiglia ha sottolineato un dettaglio interessante.

“Belén ha ritrovato l’amore e la sintonia con la sorella Cecilia, ma il suo rapporto con il ‘cognato’ Ignazio Moser resta freddo“, ha scritto nella sua newsletter.

La foto rimossa e le voci di crisi con Cecilia Rodriguez

Gabriele Parpiglia aggiunge un elemento che potrebbe alimentare ulteriori sospetti: “L’unico assente era Ignazio, impegnato a festeggiare un compleanno a Cosenza. In una delle stories che abbiamo visto era al tavolo con cinque ragazze, stories poi rimossa (perché?)“. Il gesto di eliminare quella pubblicazione ha inevitabilmente sollevato interrogativi sul motivo di tale decisione.

Non solo. Il giornalista rivela anche che “lo stesso Moser, che dopo un lungo periodo di basso profilo, domenica scorsa era in discoteca con Andrea Damante (amico di segreti non raccontabili)“. Dettagli che fanno pensare a una possibile crisi all’interno della coppia, sebbene non vi siano conferme ufficiali.