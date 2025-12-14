Bruno Vespa affonda Lilli Gruber ad Atreju 2025: la frecciata contro la collega diventa virale nel siparietto con Matteo Renzi.

Dopo la stoccata micidiale di Fiorello contro Bruno Vespa, il giornalista Rai torna a far discutere, ma stavolta è lui a lanciare il colpo basso. Durante l’edizione 2025 di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia in corso a Castel Sant’Angelo, Vespa si lascia andare a una battuta ai danni della collega Lilli Gruber, facendo impazzire i social.

L’intervista a Matteo Renzi ad Atreju 2025

Ad aprire il siparietto è Fabio Rampelli, che accoglie il leader di Italia Viva con una battuta pungente: “Ringrazio ovviamente Matteo Renzi per aver accettato questo invito, però sono anche contento che finalmente possa sentirsi come ci sentiamo noi quando siamo in alcuni talk show di La7“. Il pubblico esplode in un’ovazione, mentre il politico rincara: “Sei contro uno“.

Matteo Renzi, abituato al confronto, rilancia con ironia, riferendosi a un volto noto dell’area di destra: “La cosa devastante è che io vengo ad Atreju e mi fate fare la parte di Italo Bocchino, vi odio“.

Bruno Vespa ruba la scena con una battuta al vetriolo contro Lilli Gruber

A quel punto interviene Bruno Vespa, presente anche lui sul palco, e coglie la palla al balzo per infilare una frecciata secca. Rivolgendosi a Matteo Renzi, dice: “Io ti farò parlare molto più di quanto Lilli Gruber faccia parlare Bocchino, puoi star sicuro“.

Sui social, questo siparietto subito diventato virale, con una pioggia di commenti ironici e pungenti. Gli utenti su X si sono scatenati, tra chi applaude l’affondo del conduttore di “Porta a Porta”: “Vespa la tocca pianissimo nei confronti della Gruber“.

Un altro commento recita: “Se Gruber zittisce Bocchino, lo fa per il suo bene… mai sentito un tale numero di bestialità da una sola bocchina“, in un gioco di parole al vetriolo. E c’è anche chi riassume il clima generale con amarezza: “Ormai la politica è un Muppet Show“.