Ex nuotatore, Fabio Rampelli è un deputato di Fratelli d’Italia: scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e la vita privata.

Romano doc, Fabio Rampelli si è avvicinato alla politica fin da giovanissimo. Tra i fondatori di Fratelli d’Italia, è stato eletto nel 2014 Capogruppo del partito alla Camera. Al fianco di Giorgia Meloni nelle elezioni anticipate del 25 settembre 2022, Rampelli è stato eletto all’uninominale con il 43,2%.

La biografia e la carriera di Fabio Rampelli

Nato a Roma il 2 agosto del 1960 sotto il segno del Leone, Fabio Rampelli ha studiato presso il liceo scientifico Augusto Righi di Roma e si è laureato in architettura presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Oltre ad essere attivo politicamente, ha anche svolto la professione di architetto.

Da giovane ha aderito al Fronte della Gioventù romano ed è stato Consigliere comunale di Roma per il MSI-DN dal 1993 al 1997, mentre nel 1995 è stato eletto consigliere regionale del Lazio in Alleanza Nazionale (poi rieletto nel 2000).

Per lungo tempo tra le file di Alleanza Nazionale, insieme a Giorgia Meloni e Guido Crosetto ha ritirato il sostegno al Governo Monti e ha preparato la scissione dal PDL, fondando un nuovo movimento politico di destra e di centrodestra: Fratelli d’Italia.

Il 27 marzo 2018 è diventato di nuovo Capogruppo del partito alla Camera dei Deputati: dopo l’elezione a Vicepresidente della Camera, Rampelli ha lasciato l’incarico di Capogruppo a Francesco Lollobrigida.

Alle elezioni anticipate del 25 settembre 2022 si è candidato per la Camera dei deputati nel collegio uninominale di Roma Municipio V per il centro-destra e come capolista di FdI nello stesso collegio plurinominale. È stato eletto all’uninominale con il 43,2%.

La vita privata di Fabio Rampelli

Sposato con Gloria Sabatini, è padre di due figli.

Chi è la moglie di Fabio Rampelli, Gloria Sabatini

Giornalista del Secolo, Gloria Sabatini è legata al politico Fabio Rampelli.

3 curiosità su Fabio Rampelli

– Campione azzurro di nuoto, ha vinto titoli nazionali e internazionali rappresentando l’Italia ai Campionati del mondo del 1978

– Appassionato di vela, è amante del mare

– Nel 2018 ha fondato con altri parlamentari l’Osservatorio per Roma Capitale, rilanciando il tema dei rapporti tra lo Stato e Roma

Riproduzione riservata © 2022 - DG