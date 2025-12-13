Emanuele Filiberto “scaricato” sui social, l’amore segreto di De Martino-Rocío: i gossip della settimana

Tante novità dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione: ecco tutti i migliori gossip della settimana.

Negli ultimi giorni, il mondo dello spettacolo, dei social e della televisione è stato travolto da un’ondata di notizie e gossip. Oltre alla decisione di Elodie di prendersi una pausa dai riflettori e all’annuncio della seconda gravidanza di Diletta Leotta, a far parlare sono stati il presunto amore segreto di Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales, la notizia sul tumore di Rosanna Banfi e l’annuncio inaspettato di Emanuele Filiberto tornato single. Scopriamo insieme i migliori gossip della settimana, dal 8 al 12 novembre 2025.

Stefano De Martino e l’amore segreto con Rocío Muñoz Morales

Nell’ultima, il mondo del gossip è stato agitato da un presunto flirt tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales, entrambi reduci da relazioni importanti. La voce si è diffusa dopo che il settimanale Diva e Donna ha lanciato l’indiscrezione, parlando di un amore nato in segreto tra i due. La notizia ha fatto subito il giro dei social e delle riviste di cronaca rosa.

Tuttavia, a frenare l’entusiasmo dei fan ci ha pensato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha riportato: “No, non stiamo insieme. Smentiscono. Questo è quello che dicono Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales che, secondo Diva e Donna e altri giornalisti tra cui anche Parpiglia, avrebbero avuto una storia. No, questa storia non c’è. A dirlo è la stessa Rocío a chi le vuole bene, smentisce nella maniera più totale“.

Addio a Sophie Kinsella, l’autrice di “I Love Shopping”

Sophie Kinsella, amatissima autrice della serie I Love Shopping, è morta il 10 dicembre 2025 all’età di 55 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello. La scrittrice, il cui vero nome era Madeleine Wickham, aveva rivelato nel 2024 di essere affetta da una forma aggressiva della malattia. La notizia della sua scomparsa è stata data dalla famiglia attraverso un commosso messaggio pubblicato su Instagram.

Dopo una prima esperienza nel giornalismo, ha raggiunto la fama mondiale nel 2000 con il romanzo The Secret Dreamworld of a Shopaholic, tradotto in Italia come I Love Shopping.

Il libro ha riscosso un enorme successo internazionale ed è diventato il primo di una lunga saga dedicata al personaggio di Becky Bloomwood, una giovane donna simpatica e ironica, alle prese con problemi finanziari e un’insana passione per lo shopping. La serie ha venduto milioni di copie in tutto il mondo ed è stata adattata in un film uscito nel 2009.

Rosanna Banfi e la guarigione dal tumore

In questa settimana, accanto alla dolorosa notizia della morte di Sophie Kinsella, è tornata a far parlare di sé anche Rosanna Banfi, con un aggiornamento importante sulla sua salute.

Dopo aver già rivelato pubblicamente di essere stata colpita da un nuovo tumore al polmone, a sedici anni di distanza dalla precedente battaglia contro il cancro al seno, l’attrice ha voluto condividere un ulteriore dettaglio rassicurante: “Era circoscritto, sono stata operata per rimuoverlo e, al momento, pare non ci siano metastasi o linfonodi compromessi“, ha detto.

Un annuncio che ha portato sollievo ai tanti che seguono con affetto la sua storia. “Per fortuna molto piccolo, preso in tempo“, ha spiegato a La Volta Buona, aggiungendo poi: “Ieri mi ha telefonato il professore per dirmi che la storia è finita qua“. Parole piene di sollievo, che segnano la conclusione di un momento difficile.

Emanuele Filiberto di Savoia è tornato single

La bomba della settimana è la rottura – o presunta tale – tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal. Dopo mesi di apparente armonia e recenti apparizioni pubbliche insieme, la modella messicana ha sorpreso tutti con un post social in cui annunciava la fine della relazione: “Condivido, con il cuore pesante, che il nostro viaggio insieme è giunto al termine. I prossimi capitoli rimangono delicatamente sospesi tra ciò che è stato e ciò che potrebbe accadere“, scriveva, lasciando intendere una separazione definitiva.

Subito dopo, però, il messaggio è stato cancellato, alimentando i dubbi sullo stato reale del rapporto. Secondo Hola.com, persone vicine alla modella parlano di una crisi profonda ma ancora senza una rottura ufficiale, mentre per Novella 2000 la separazione sarebbe già avvenuta.

Elisabetta Canalis pubblica la prima foto con Alvise Rigo

Elisabetta Canalis ha ufficializzato la sua relazione con Alvise Rigo pubblicando il primo selfie insieme sui social, in occasione del compleanno di lui. Dopo mesi di rumors, mezze conferme e silenzi strategici, l’ex velina ha scelto di uscire allo scoperto con uno scatto che non lascia più spazio ai dubbi. Fino a quel momento, la storia tra i due era rimasta sospesa tra indizi social, brevi “pause” e avvistamenti, ma nessuna conferma diretta.

Il selfie rappresenta una vera svolta, arrivando dopo un periodo personale piuttosto intenso per l’ex Velina, segnato dal divorzio da Brian Perri e dalla fine della relazione con Georgian Cimpeanu.