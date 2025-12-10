Sophie Kinsella, autrice della celebre saga “I Love Shopping”, è morta a 55 anni dopo una lunga malattia. Il commosso annuncio della famiglia sui social.

Sophie Kinsella, celebre autrice della fortunata saga letteraria I Love Shopping, è morta il 10 dicembre 2025 all’età di 55 anni. La scrittrice, il cui vero nome era Madeleine Wickham, aveva rivelato nel 2024 di essere affetta da una forma aggressiva di tumore al cervello. L’annuncio della sua scomparsa è arrivato tramite un post pubblicato sull’account Instagram ufficiale dell’autrice.

Una carriera di Sophie Kinsella segnata dal successo

Nata il 12 dicembre, Sophie Kinsella avrebbe compiuto 56 anni tra pochi giorni. La sua carriera ha avuto inizio nel mondo del giornalismo, ma è nel 2000 che arriva la svolta, con la pubblicazione del romanzo The Secret Dreamworld of a Shopaholic, tradotto in Italia con il titolo I Love Shopping. Il libro ha riscosso un immediato successo internazionale, diventando il primo di una serie composta da nove romanzi e un ebook.

Il personaggio di Becky Bloomwood, protagonista dei libri, ha conquistato milioni di lettori con il suo spirito ironico, le sue disavventure finanziarie e la sua ossessione per lo shopping. Nel 2009, il successo letterario si è trasformato anche in un successo cinematografico.

Addio all’autrice di “I Love Shopping”: l’annuncio

Nel comunicato su Instagram, come riportato da Sky News, i familiari di Sophie Kinsella hanno scritto: “Siamo addolorati nell’annunciare questa mattina la scomparsa della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mamma). È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia. Non possiamo immaginare come sarebbe la vita senza la sua radiosità e il suo amore per la vita“.

Nonostante la malattia, l’autrice ha affrontato tutto con enorme dignità e forza dìanimo. La famiglia ha aggiunto nel post che: “Sophie si considerava davvero fortunata: aveva una famiglia e degli amici così meravigliosi e aveva avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed era eternamente grata per l’amore ricevuto. Ci mancherà tantissimo, ci spezzano i cuori“.