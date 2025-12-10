Thais Wiggers e il nuovo compagno fanno sul serio: spunta un anello sull’anulare sinistro

Thais Wiggers sorpresa con un anello sull’anulare sinistro: la storia con il nuovo compagno diventa seria. Crescono le ipotesi di un possibile matrimonio.

Attorno a Thais Wiggers è tornata ad accendersi la curiosità del gossip. L’ex velina, da tempo molto riservata sulla sua vita sentimentale, è stata nuovamente al centro dell’attenzione dopo alcune immagini che hanno alimentato i dubbi sulla presenza di un nuovo misterioso compagno. Un dettaglio in particolare non è passato inosservato e ha riportato l’attenzione su quella relazione di cui, fino a poco tempo fa, si sapeva pochissimo. Ora, un nuovo indizio sembra suggerire un passo in avanti importante… anche se nulla è ancora nero su bianco.

Thais Wiggers e il nuovo compagno

Secondo quanto riportato da Diva e Donna, la storia tra Thais Wiggers e il suo nuovo compagno sarebbe molto più seria di quanto inizialmente trapelato. La coppia è stata paparazzata durante una cena in un ristorante di Milano: sorrisi, confidenze, sguardi complicità e un’atmosfera che, stando al settimanale, trasmetteva grande sintonia.

Nonostante la notevole differenza d’età – lui ha 65 anni – Thais avrebbe trovato in quest’uomo una presenza stabile e matura, tanto da “pendere dalle labbra del suo nuovo uomo”, come racconta il magazine. Il compagno, brasiliano come lei e residente a Londra, sarebbe riuscito a farle vivere un rapporto a distanza senza alcuna difficoltà. Un legame che, parola di Diva e Donna, cresce giorno dopo giorno e in cui “Wiggers crede sempre di più”.

Negli scorsi mesi Thais aveva difeso il suo diritto alla privacy, mettendo subito in chiaro i confini della sua vita sentimentale: “Se sono fidanzata o meno, questi sono affari miei. Decido io se dirlo nel momento in cui mi sento di dirlo”, aveva spiegato sui social.

L’anello all’anulare sinistro e le ipotesi sulle possibili nozze

Il dettaglio che ha scatenato le ultime indiscrezioni è comparso nelle foto pubblicate dal settimanale: un anello all’anulare sinistro dell’ex velina. Un simbolo che, inevitabilmente, ha sollevato una domanda: c’è una proposta di matrimonio dietro quell’immagine?

Le fonti non confermano nulla, ma osservano come l’anello si trovi esattamente nel punto in cui solitamente si indossa una fede o un pegno d’amore. Da qui l’ipotesi – ancora totalmente priva di ufficialità – che la relazione possa essere pronta a fare un passo più importante. Diva e Donna non esclude che i due stiano costruendo un rapporto “serio e duraturo”, né che l’eventuale proposta possa essere avvenuta lontano dai riflettori.

Al momento si tratta solo di supposizioni, ma un fatto resta: Thais Wiggers sembra felice e intenzionata a guardare avanti, e l’anello all’anulare sinistro continua ad alimentare la domanda più gettonata degli ultimi giorni. Nozze in vista? La risposta, forse, arriverà proprio da lei.



