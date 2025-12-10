“È un momento molto complesso”: Elga Enardu e Diego Daddì si sono lasciati, l’annuncio

Elga Enardu annuncia la fine del matrimonio con Diego Daddì: sui social il messaggio in cui parla di un momento “molto complesso” e chiede discrezione.

Elga Enardu, ex volto di Uomini e Donne, da sempre molto legata alla sua community, in queste ore ha scelto di condividere un annuncio difficile, accompagnato da parole che lasciano trasparire un periodo particolarmente delicato. Elga ha deciso di informare i suoi follower su ciò che sta attraversando in merito alla sua storia con Diego Daddì, chiedendo rispetto e comprensione in un momento che appare tutt’altro che semplice. Una comunicazione arrivata dopo settimane di silenzi e che ha inevitabilmente riaperto l’attenzione sulla loro storia, già in passato segnata da alti e bassi.

Elga Enardu e Diego Daddì si sono lasciati

Con un video pubblicato su Instagram, Elga Enardu ha rivelato ciò che molti sospettavano ma che nessuno aveva ancora confermato: la fine del matrimonio con Diego Daddì. “Quello che vi sto per dire non è sicuramente facile… mi sento di dovervi dire che la storia mia con Diego è finita”, ha dichiarato l’ex tronista, sottolineando la volontà di essere trasparente con chi da anni la segue.

Nessuna spiegazione ulteriore, almeno per ora. Elga come riporta Fanpage, ha preferito mantenere un velo di riservatezza sulle cause della rottura: “È un momento molto complesso che sto cercando di affrontare nel migliore dei modi… Vi chiedo gentilezza, discrezione e supporto”.

Parole che richiamano anche la separazione avvenuta nel 2023, quando la coppia si era allontanata per la prima volta, salvo poi ritrovarsi circa due anni dopo.

La rottura definitiva l’ultima crisi profonda

La storia d’amore tra Elga Enardu e Diego Daddì non è mai stata semplice. Quando si erano lasciati in passato, l’ex volto di Uomini e Donne aveva spiegato pubblicamente i motivi di quella scelta, raccontando un cambiamento emotivo difficile da gestire.

“Ci siamo lasciati perché l’amore non basta… a volte crescendo ci si confronta con una maturità diversa”, aveva detto allora. E, con estrema onestà, aveva riconosciuto di non aver compreso la sofferenza del marito: “Pensavo di voler chiudere la relazione, ma oggi so che non ho saputo riconoscere e gestire una situazione molto delicata. Quando hai a che fare con una malattia la confondi con altro”.

Oggi, però, Elga ha annunciato quella che sembra essere una decisione definitiva. Nessuna accusa, nessun dettaglio privato: solo la richiesta di rispetto per un momento che lei stessa definisce difficile, e la consapevolezza che anche questa volta dovrà affrontare il dolore con forza e lucidità.

Una chiusura che segna un nuovo capitolo nella vita dell’ex tronista, lasciando aperti molti interrogativi ma una sola certezza: per Elga Enardu è il tempo di ritrovare equilibrio e serenità, anche lontano da Diego Daddì.