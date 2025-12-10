Laura Pausini rivela di aver detto addio ai social dopo un periodo di ansia e stress. La cantante prende una decisione inaspettata e racconta il suo “fioretto” per ritrovare serenità e tempo per sé.

Un messaggio apparso nelle Instagram Stories di Laura Pausini ha sollevato domande e curiosità tra fan e addetti ai lavori. La notizia, però, non ha niente a che fare con le recenti indiscrezioni sulla sua presunta partecipazione a Sanremo 2026. La cantante, da sempre molto presente online e legata alla sua community, ha annunciato una decisione inaspettata legata al suo benessere personale. Nessun allarme e nessuna polemica: solo la volontà di ritrovare un equilibrio che, a quanto pare, l’uso costante del telefono stava incrinando.

Il “fioretto” di Laura Pausini: addio ai social e nuova vita offline

A spiegare tutto è stata la stessa Laura Pausini, che ha raccontato apertamente cosa l’ha portata a fare questo passo. “Nelle ultime settimane, con l’arrivo di Ritorno ad Amare, ho deciso di fare qualcosa di concreto per me, perché questa canzone è uno stimolo per ritornare ad amare noi stessi”, esordisce la cantante.

La sua scelta è netta e senza mezzi termini: “Ho deciso di fare un fioretto: eliminare dal mio cellulare tutti i social perché mi stavano creando una dipendenza malata e ho anche deciso di cambiare numero di telefono e di rimanere in contatto per il momento solo coi miei famigliari”, confessa la 51enne.

A pesare maggiormente, racconta, è stato l’impatto psicologico della presenza costante online: “Stavo passando troppo tempo davanti allo schermo e questo mi causava ansia e stress. A volte non riuscivo a dormire perché pensavo di non essere riuscita a leggere e a rispondere a tutti i messaggi”. Tornare a una vita meno digitale, spiega, le sta restituendo serenità.

Laura Pausini – www.donnaglamour.it

Il messaggio ai fan e l’avvertimento

Pur avendo fatto un passo indietro, la Pausini chiarisce di non voler interrompere completamente il rapporto con il suo pubblico. “Ogni tanto passo da qui con i cellulari dei miei collaboratori perché non voglio perdere il contatto con voi”, spiega. Ma proprio durante uno di questi brevi accessi si è resa conto di quanto l’ambiente dei social sia diventato tossico: “Sono entrata 10 minuti… ho trovato un odio sfrenato contro tutto e tutti. Mi sono spaventata”.

Il suo, però, non è solo un racconto personale: è anche un invito. “Fate attenzione a non cadere in questa trappola che può portarvi davvero a stare male. La salute vale e merita di più”, avverte. E conclude con una domanda che è già diventata virale: “State facendo qualcosa anche voi per ritornare ad amare voi stessi?”.