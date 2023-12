Dopo il tira e molla, Elga Enardu è tornata a parlare della relazione che sembra andare avanti con Diego Daddi e svela aspetti inediti.

La crisi c’è stata e anche il tira e molla. Ma la vicenda era condizionata dalla mancanza di informazioni. Stiamo parlando di Elga Enardu e Diego Daddi, protagonisti di una bella intervista a Casa SDL con Parpiglia. I due hanno raccontato cosa ci sia stato alla base della crisi e della rottura facendo comprendere come, in realtà, ora stiano provando a rimettere insieme i pezzi.

Elga Enardu e la storia con Diego Daddi

“Come abbiamo sempre detto, in realtà noi non ci siamo mai persi di vista avendo quattro cani in comune e avendo avuto tutte le cose mie in casa”, ha voluto subito sottolineare la Enardu riguardo quello che, alla fine, pare sia stato solamente un tira e molla con Daddi.

“Ora so perché sono andata via, prima non lo sapevo. Pensavo di voler chiudere la relazione, di non essere più felice, ma oggi so che non ho saputo riconoscere e gestire una situazione molto delicata. Questo ancora oggi mi commuove e mi dispiace”.

La situazione in questione è un problema psicologico di Diego: “Quando hai a che fare con una malattia la confondi con altro. Una malattia psicologica che avevo scambiato per voglia di non crescere, pigrizia, noia, voglia di non fare nulla nella vita per presa di posizione. Ho capito che le mie considerazioni andavano riviste perché Diego non stava bene”.

La depressione di Diego

A confermare le problematiche avute è stato lo stesso Diego che ha preso parte all’intervista confessando di aver vissuto un momento molto difficile della sua vita. “In quel momento o molli o combatti. Io ci sono passato con mia mamma che ha sofferto di depressione per tanti anni e pensavo non fosse possibile, che bisognasse reagire. Non capivo perché ero un ragazzino”.

Il problema quindi è la depressione: “Sto facendo le terapie da psicoterapeuta e medicinali, ma gran parte lo sta facendo lei, il mio pilastro. Mi fa sentire più libero di potermi aprire e darci la forza a vicenda”.

Sicuramente anche con l’aiuto e l’amore di Elga, Diego riuscirà a stare meglio.

