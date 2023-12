Compleanno con tante sorprese e dediche per Antonella Clerici che in diretta tv ha ricevuto una visita molto speciale.

Tanti auguri ad una delle conduttrici più brave e apprezzate del panorama televisivo italiano: Antonella Clerici compie oggi gli anni. Ecco perché in queste ore sono stati tanti i messaggi, le dediche e anche le sorprese per lei. Una di queste è arrivata durante la diretta di ‘È sempre mezzogiorno’ con una visita speciale di una collega…

Antonella Clerici, sorpresa in diretta per il compleanno

Antonella Clerici

Per la Clerici, come detto, è stata una giornata decisamente speciale. Per festeggiare il compleanno, la conduttrice è stata prima sorpresa con una torta profiteroles, la sua preferita, preparatela dai colleghi di ‘È sempre mezzogiorno’. La presentatrice ha detto a tal proposito: “Non ci può essere compleanno senza il mio adorato. Sono molto felice di essere qui con voi e di festeggiare in questo modo perché sono felice, ho una vita molto piena. La mia bambina ha finito di prepararmi la torta al cioccolato stanotte così stamattina l’ho trovata pronta”.

Proprio sulla figlia Maelle, Antonella ha voluto far sapere ai suoi fan e ai telespettatori alcune parole ricevute dalla figlia proprio oggi: “Tanti auguri alla mamma migliore di sempre”.

Ma non solo. Infatti, come detto la bravissima Antonella è stata ulteriormente sorpresa in studio durante la diretta del suo programma ‘È sempre mezzogiorno’. Infatti, durante la trasmissione, ecco la sorpresa di Mara Venier che all’improvviso si è palesata nello studio televisivo con un enorme mazzo di rose rosse per la sua amica e collega.

Davvero senza parole la padrona di casa festeggiata che non sapeva come reagire dallo stupore. “Ma, ma.. Mara… cosa ci fai qui…”. Le due si sono abbracciate con grande emozione dando l’idea di essere davvero molto legate, non solo da un rapporto professionale ma anche di profonda amicizia.

Di seguito il post Instagram del programma con le immagini di quanto accaduto: