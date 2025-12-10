Tommaso Paradiso parla per la prima volta della figlia: svelata una promessa speciale

Tommaso Paradiso racconta per la prima volta la sua nuova vita da papà: la nascita della figlia Anna, i cambiamenti quotidiani e la promessa di un brano dedicato a lei.

Tommaso Paradiso, a poche settimane dal debutto al Festival di Sanremo 2026, ha scelto di condividere un lato di sé finora rimasto lontano dai riflettori, lasciando intravedere quanto questo periodo rappresenti per lui una vera rinascita personale e artistica. Lo scorso aprile, infatti, l’artista è diventato papà, ma solo ora si è lasciato andare ad una serie di confessioni nelle quali mostra un equilibrio diverso, più maturo, che si intreccia con la musica e con una quotidianità profondamente cambiata.

La nuova vita di Tommaso Paradiso

Il ritorno di Tommaso Paradiso coincide con l’uscita di Casa Paradiso, un album che porta con sé molto più di un titolo evocativo. “Sono ossessionato dalle case”, ha raccontato al settimanale Chi, spiegando come questa passione sia parte integrante della sua identità. “Nel mio tempo libero trascorro ore sui siti immobiliari… A 42 anni per me la casa è il luogo più importante del mondo”.

Un’ossessione che si intreccia con una situazione paradossale: “Ho appena venduto la mia e non ne ho comprata una nuova, quindi può immaginare quanto sia felice la mia compagna con la bambina, il cane, la tata e noi per strada!”, scherza il cantautore, che però confida di avere già messo gli occhi su un nuovo nido.

Il cambiamento più grande, però, è arrivato con la nascita della figlia Anna. Paradiso descrive una quotidianità scandita da attenzioni e delicatezza: “Sto attento a cose a cui prima non davo peso, fumo solo in terrazzo e mai quando poi devo abbracciarla… in casa sto in punta di piedi, cerco di non fare rumore”. Cresciuto in un ambiente femminile, racconta con naturalezza: “A casa mia comandano le donne… e ora vivo con Carolina e mia figlia”.

Tommaso Paradiso

Il brano per la piccola Anna e l’attesa di Sanremo

Il cuore della sua confessione arriva quando parla di musica, il linguaggio attraverso cui Tommaso Paradiso esprime le sue emozioni più profonde. Casa Paradiso era già pronto prima della nascita della bambina, motivo per cui nell’album non è presente alcun brano dedicato a lei. Ma la promessa arriva chiara e diretta: “Una cosa del genere ti rivoluziona la vita e un cantautore come me non può non trasportare quelle emozioni in musica, quindi il brano dedicato a lei arriverà”.

Con una nuova casa in arrivo, una vita familiare che lo ha trasformato e un cuore pieno di ispirazione, Tommaso Paradiso si prepara così al suo primo Festival di Sanremo da protagonista. E chissà che proprio questa nuova dimensione non diventi la sua arma più potente sul palco dell’Ariston.