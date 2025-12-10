“Ossessivo e attento ai soldi”: le rivelazioni esplosive su Checco Zalone

Pietro Valsecchi racconta il lato meno noto di Checco Zalone: ansia, soldi e la fine di un sodalizio che ha segnato il cinema italiano.

Checco Zalone è pronto a tornare sul grande schermo, ma nel frattempo scoppia la bomba: Pietro Valsecchi, il produttore che l’ha scoperto e portato al successo, lo descrive senza filtri. In un’intervista esplosiva al Corriere della Sera, svela il lato meno divertente del comico più amato d’Italia.

Checcho Zalone, lo sfogo del produttore Pietro Valsecchi

Dietro le battute, secondo Pietro Valsecchi, si nasconde un Checco Zalone diverso. “Era diventato ossessivo, vinto dall’ansia del primo posto“, confessa il produttore. Il successo, dice, lo ha trasformato: “Ma nel cinema è normale, l’invidia è ovunque, tutti vogliono essere unici. E Luca (vero nome di Checco Zalone, ndr) lo era davvero“.

I veri problemi sono iniziati con Tolo Tolo, definito “il film più difficile“. Il produttore racconta: “Lo vedevo spaesato. ‘Non mettermi ansia, Pietro’, mi diceva“. Ma il colpo di scena arriva con la pretesa del regista: “Gennaro mi chiese una cifra assurda. ‘Ma tu non sei Zalone, sei il regista di Zalone’“. Risultato? Valsecchi lo caccia “in malo modo, urlandogli dietro fino in strada“.

“Mi è costato 24 milioni di euro”

Secondo Pietro Valsecchi, Checco Zalone è molto attento ai soldi. “Mi diceva ridendo: “Se canto la terza canzone nel film voglio un cachet a parte”. Non scherzava“. Ma la parte più amara è quando il produttore parla di Tolo Tolo e delle sue perdite milionarie: “Mi disse, con tutti i soldi che ti ho fatto guadagnare, ora te li faccio spendere. Una sorta di vendetta poetica“.

E non finisce qui. Zalone, descritto come “un democristiano fino al midollo“, secondo Pietro Valsecchi voleva disperatamente essere accettato dall’ambiente di sinistra: “Voleva il riconoscimento di quel mondo e quando l’ha avuto l’ha snobbato. Solo che a me questo suo riconoscimento è costato 24 milioni di euro“.