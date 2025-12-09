Da Zalone a Sorrentino: tutti i film in uscita tra Natale 2025 e Capodanno 2026

C’è grande attesa per i film in uscita tra Natale 2025 e Capodanno 2026: da Buen Camino di Checco Zalone a SpongeBob – Un’avventura da pirati.

Per molti, andare al cinema nel periodo natalizio è una vera e propria tradizione. Forse è anche per questo che molte delle pellicole più attese si concentrano proprio tra Natale e Capodanno. Vediamo quali sono i film in uscita tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Film in uscita tra Natale 2025 e Capodanno 2026

Tanti i film in uscita al cinema tra Natale 2025 e Capodanno 2026: i cinefili avranno l’imbarazzo della scelta. Si va dalle pellicole comiche ai thriller psicologici, passando per quelle storiche e d’animazione, bisogna soltanto scegliere di cosa si ha voglia. Se, ad esempio, avete bisogno di ridere a crepapelle Buen Camino di Checco Zalone è perfetto, mentre se preferite un titolo più impegnato e impegnativo Norimberga di James Vanderbilt è l’ideale.

Invece, se volete un film che accontenti soprattutto i bambini potete scegliere tra: Un Topolino sotto l’albero, La piccola Amélie e SpongeBob: Un’avventura da pirati. Sempre sul genere animazione, ma amati anche dai grandi, ci sono due super uscite molto attese: Avatar – Fuoco e cenere e Lupin the IIIRD: The Movie, La Stirpe Immortale.

Cambiando completamente genere, ci sono due thriller psicologici che promettono adrenalina e suspence: Una di famiglia – The Housemaid e No Other Choice – Non c’è altra scelta.

Ecco il trailer di Buen Camino di Checco Zalone:

Date di uscita dei film di Natale e Capodanno 2025/2026

Di seguito, tutte le date di uscita dei film di Natale 2025 e Capodanno 2026: