Da Zalone a Sorrentino: tutti i film in uscita tra Natale 2025 e Capodanno 2026

C’è grande attesa per i film in uscita tra Natale 2025 e Capodanno 2026: da Buen Camino di Checco Zalone a SpongeBob – Un’avventura da pirati.
Per molti, andare al cinema nel periodo natalizio è una vera e propria tradizione. Forse è anche per questo che molte delle pellicole più attese si concentrano proprio tra Natale e Capodanno. Vediamo quali sono i film in uscita tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.
Film in uscita tra Natale 2025 e Capodanno 2026
Tanti i film in uscita al cinema tra Natale 2025 e Capodanno 2026: i cinefili avranno l’imbarazzo della scelta. Si va dalle pellicole comiche ai thriller psicologici, passando per quelle storiche e d’animazione, bisogna soltanto scegliere di cosa si ha voglia. Se, ad esempio, avete bisogno di ridere a crepapelle Buen Camino di Checco Zalone è perfetto, mentre se preferite un titolo più impegnato e impegnativo Norimberga di James Vanderbilt è l’ideale.
Invece, se volete un film che accontenti soprattutto i bambini potete scegliere tra: Un Topolino sotto l’albero, La piccola Amélie e SpongeBob: Un’avventura da pirati. Sempre sul genere animazione, ma amati anche dai grandi, ci sono due super uscite molto attese: Avatar – Fuoco e cenere e Lupin the IIIRD: The Movie, La Stirpe Immortale.
Cambiando completamente genere, ci sono due thriller psicologici che promettono adrenalina e suspence: Una di famiglia – The Housemaid e No Other Choice – Non c’è altra scelta.
Ecco il trailer di Buen Camino di Checco Zalone:
Date di uscita dei film di Natale e Capodanno 2025/2026
Di seguito, tutte le date di uscita dei film di Natale 2025 e Capodanno 2026:
- 8 dicembre: Jujutsu Kaisen – Esecuzione;
- 9 dicembre: Fino alla fine del mondo e Brunello – Il visionario garbato;
- 11 dicembre: Gioia mia, L’ombra del corvo, Leopardi&Co., Vita privata, Lupin The IIIrd – The Movie – La Stirpe Immortale, Un inverno in Corea, The Teacher e Articolo 1;
- 17 dicembre: Avatar – Fuoco e Cenere;
- 18 dicembre: Father Mother Sister Brother, Norimberga, Monsieur Aznavour, Tony, Shelly e la Luce Magica e Un Topolino sotto l’albero
- 22 dicembre: La mia famiglia a Taipei;
- 25 dicembre: Buen Camino e Primavera;
- 1 gennaio: Una di famiglia – The Housemaid, Lo sconosciuto del Grande Arco, La piccola Amélie, No Other Choice – Non c’è altra scelta e SpongeBob – Un’avventura da pirati;
- 8 gennaio: Ultimo schiaffo, Polvere di stelle, Sirat e Song Sung Blue – Una melodia d’amore;
- 12 gennaio: A history of violence;
- 15 gennaio: La grazia, Sorry, Baby e 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa;
- 19 gennaio: Willie Peyote – Elegia Sabauda e The Disappearance of Josef Mengele;
- 20 gennaio: Elena del Ghetto;
- 22 gennaio: Mercy: Sotto Accusa, Sentimental Value, Marty Supreme, Return to Silent Hill e 2 cuori e 2 capanne;
- 29 gennaio: Greenland 2: Migration, L’agente segreto, Send Help, Mirrors No. 3, Ellie e la città di smeraldo e Ben – Rabbia animale.